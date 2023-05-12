В Феодосии 16-летний мотоциклист без прав протаранил Mercedes: пострадали двое подростков

Авария произошла из-за несоблюдения дистанции. Фото: пресс-служба МВД по РК

В четверг, 11 мая, в Феодосии питбайк врезался в Mercedes-Benz, в результате чего пострадали двое 16-летних подростков. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 20.20. 16-летние юноша и девушка ехали на питбайке по улице Русской в сторону переулка Славянский. Прав у водителя не было. В какой-то момент питбайк врезался в Mercedes-Benz, который поворачивал налево. За рулем был 44-летний мужчина. Столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции.

Прокуратура проводит проверку. Фото: пресс-служба МВД по РК

– В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы и госпитализированы в медицинское учреждение, – сообщили в МВД.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. В полиции сообщили, что у молодого человека, управлявшего питбайком, не было водительских прав. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

ДТП произошло на улице Русской. Фото: пресс-служба МВД по РК

Случившимся заинтересовались в прокуратуре.

– В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты проверки взяты руководством прокуратуры на контроль, – отметили в надзорном ведомстве.

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