После домашних родов у крымчанки умер ребенок: суд приговорил ее к полутора годам ограничения свободы

Новорожденного не удалось спасти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодых рожениц постоянно предупреждают о том, что домашние роды могут привести к непредвиденным осложнениям и даже к смерти малыша. Предостережения медиков не послушала 31-летняя жительница поселка Ленино в Крыму. Когда женщина забеременела, она встала на учет в Ленинскую Центральную районную больницу.

Будущей матери предложили роды в больнице, но та наотрез отказалась от квалифицированной медицинской помощи.

- Во время судебного следствия было установлено, что подсудимая посещала врача, в том числе делала ультразвуковое исследования, на котором был поставлен диагноз «Тазовое прилежание плода и маловодие». Однако ни данный диагноз, ни уговоры мужа не повлияли на желание рожать дома, - уточнили в пресс-службе Ленинского районного суда.

После того, как будущая мать приняла решение рожать дома, она нашла на сервисе объявлений девушку, которая позиционировала себя как «доула». Так обычно называют людей, которые помогают женщинам во время родов, оказывая физическую и психологическую поддержку. У таких «акушерок» может даже не быть медицинского образования. Но роженица и не думала отступать. Она договорилась с доулой, чтобы та помогла принять роды на дому за 35 тысяч рублей.

Малыш появился на свет живым, но через полчаса умер из-за синдрома дыхательного расстройства.

- В судебном заседании подсудимая свою вину признала полностью. Суд квалифицировал действия подсудимой как причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст.109 УК РФ). Учитывая обстоятельства совершения преступления, сведения о личности гражданки, назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы, - сообщили в пресс-службе суда.

Доула также не осталась в стороне.

- По материалам проверки прокуратуры, в отношении жительницы региона, не имеющей специального образования и незаконно оказывающей медицинскую помощь при родоразрешении, возбуждено уголовное дело по ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности), - уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

КП-Крым связалась с «акушеркой» из Севастополя, но та говорить с журналистом наотрез отказалась.

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