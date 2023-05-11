Купальный сезон может сдвинуться на несколько месяцев: эксперт рассказал, какая погода ждет крымчан летом

Лето в Крым может прийти чуть позже обычного Фото: Ирина ГЕРЦ

В Крыму в 2023 году ожидается лето с достаточным количеством осадков. Погодные условия стали результатом глобальных изменений в атмосфере, поэтому в середине сезона возможно большое количество ливневых дождей. О том, какое лето ждать жителям и гостям полуострова, рассказал доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Игорь Вахрушев.

СЛЕДСТВИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ

Как подчеркнул эксперт, перепады температур и небольшие отклонения от месячных норм весной 2023 года - результат глобальных изменений в атмосфере.

- Холодный май - одно из следствий незначительных изменений циркуляций в атмосфере. Меняется ход суточной температуры. Эти температурные перепады также являются следствием глобального потепления. Они не приведут к катастрофическим изменениям, но могут влиять на повседневную жизнь граждан, - рассказал Игорь Вахрушев.

По словам доцента кафедры туризма КФУ, в степных и предгорных районах Крыма, вопреки сложившейся традиции о теплом мае, уже в ближайшие дни ожидаются заморозки. Подобные явления синоптики фиксировали и в зимний период, когда первые месяцы сопровождались малым количеством осадков.

Средние годовые температуры на полуострове в любом случае будут набраны. Тем не менее, купальный сезон по аналогии с прошлым годом при сохранении на полуострове теплой устойчивой погоды, возможно, будет сдвинут на несколько месяцев.

ВЕТЕР СКОРО УТИХНЕТ

Стоит отметить, что теплом в этом году крымчан не порадовали даже майские праздники. На полуострове стояла промозглая и временами дождливая погода. Лето, однако, все равно придет, причем, совсем скоро. Как «Комсомолка» сообщала ранее, температура уже идет на повышение.

Столбики термометра будут подниматься с каждым днем, поэтому уже к выходным - 13 и 14 мая - в Крыму установится теплая погода до +20 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прощай, холод! Синоптики обещают долгожданное потепление в Крыму

В конце недели в Крыму ожидается потепление до 20 градусов (подробнее)