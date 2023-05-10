Прощай, холод! Синоптики обещают долгожданное потепление в Крыму

Несмотря на общее потепление, в региональном МЧС все же объявили штормовое предупреждение на 11 и 12 мая Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Майские праздники в этом году не смогли порадовать крымчан своим весенним теплом. Каждые выходные на полуострове шли дожди, а ветер буквально сдувал с ног, поэтому пришлось забыть о пикниках, шашлыках и походах. Но потепление, конечно, будет. Ведь дело идет к лету! К тому же, синоптики Крымского гидрометцентра уверяют, что с сегодняшнего дня температура идет на повышение.

По словам начальника гидрометцентра Татьяны Любецкой, все опасные метеорологические явления позади. Наконец-то начинается настоящая весенняя погода.

- Сегодня еще ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, но основная часть дня без осадков, а температура воздуха до 14 градусов тепла. До конца недели столбики термометра будут подниматься, поэтому на выходных ждем до 20 градусов со знаком плюс, - отмечает Любецкая.

По ее словам, ветер утихнет, но в некоторых местах может подняться до 5-10 метров в секунду.

Несмотря на общее потепление, в региональном МЧС все же объявили штормовое предупреждение на 11 и 12 мая. В эти дни в предгорных районах полуострова возможны ночные заморозки. Температура может опуститься до 2 градусов ниже нуля.

Такая ситуация может даже привести к повреждению и гибели сельскохозяйственных культур. Также возможны повреждения цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.

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