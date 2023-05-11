Сиреневая нежность: в Ялте проходит фестиваль «Дни любования глицинией»

Туристы и местные жители торопятся сделать эффектные снимки Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

Глициния уже давно стала одной из достопримечательностей Ялты. Здесь она практически повсюду: в парках, на улицах, во дворах, оплетает дома, балконы, заборы, беседки. А в период ее цветения - с конца апреля по конец мая - в городе проходит фестиваль, посвященный этому необычайно красивому и ароматному растению.

В этом году основные мероприятия фестиваля проходят с 11 по 13 мая. Это бесплатные пешеходные экскурсии, мастер-классы, пленеры, караоке-конкурс и концертная программа.

Отдыхающие могут посетить бесплатные экскурсии Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

Первая пешеходная экскурсия «Улицы и дома Ялты в обрамление глициний» состоялась сегодня, 11 мая. Экскурсанты прошлись по улицам Краснова, Морской, Чехова и Набережной. Узнали историю улиц и особняков на ней - историю, которая переплетается здесь с лианами цветущей глицинии.

Экскурсии пройдут также 12 и 13 мая в Ялте, Симеизе и Форосе.

Можно полюбоваться фотографиями прошлых лет, которые размещены на выставочных стендах на набережной Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

Экскурсия в поселке Симеиз 12 мая - «По пути цветения глицинии: от прошлого к настоящему» начнется от виллы «Ксения» и пройдет по Симеизскому парку и под горой Кошка (начало в 12:00, телефон для записи +7 978 005-72-76).

13 мая пройдут сразу две экскурсии - в Форосе и в Ялте. В Ялте экскурсия «Цветущий Глициний» начнется в 11:00 от памятника В.И. Ленину. Под рассказ гида о жизни города в разные года и эпохи туристы отправятся на поиски столетних глициний. (Телефон для записи +7 978 220-10-23).

Глициния будет цвести еще несколько недель Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

В Форосе прогулка начнется в 11:00 у входа в одноименный санаторий, где туристы увидят живописный парк с его роскошной глицинией. (Телефон для записи +7 988 505-43-05).

В рамках фестиваля проходит фотоконкурс, итоги которого подведут в конце мая. А сейчас можно полюбоваться фотографиями прошлых лет, которые размещены на выставочных стендах на набережной. А также в доме-музее Н.З. Бирюкова открылась выставка художественных работ ялтинских мастеров «Царица глициния».

13 мая на набережной, в районе круглого фонтана, с 13:00 будет царить атмосфера духовой музыки и исторического танца. В 14:00 состоится мастер-класс от клуба исторического танца «Феерия».

Ялтинцы каждый год делают снимки на фоне цветущей глицинии Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

В сквере Калинина, с 12:00 до 16 00 пройдут пленэры «Рисуем глицинию» и «Ялтинские художники рисуют глицинию» в технике alla prima.

А в малом зале Ялтинского центра культуры с 14:00 до 16:00 состоятся конкурс караоке «Цветущий май» и концертная программа «Нежное цветение».

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