Летняя жара идет: в Крыму потеплеет до +26 градусов

Порывы ветра местами могут достигать 18 м/с Фото: Ирина ГЕРЦ

В Крыму ожидается потепление, температура воздуха местами будет достигать 26 градусов. Об этом сообщили в республиканском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, ночью во вторник, 16 мая, в Крыму ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 10-14 градусов. Днем на полуострове потеплеет до 21-26 градусов. Синоптики прогнозируют восточный ветер со скоростью 8-13 м/с.

В Симферополе ночью температура воздуха составит 10-12 градусов. Днем в крымской столице потеплеет до 22-24 градусов. В Севастополе ожидается восточный и западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура составит 10-12 градусов, а днем воздух прогреется до 20-22 градусов.

На следующий день, 17 мая, в Крыму ожидается переменная облачность без осадков. Синоптики прогнозируют восточный ветер со скоростью 8-13 м/с. Местами порывы могут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, а днем – 19-24.

В Симферополе ожидается восточный ветер со скоростью 8-13 м/с. Днем порывы местами будут достигать 16 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов. Днем в крымской столице потеплеет до 22-24 градусов.

В Севастополе синоптики прогнозируют восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов. Днем в городе-герое потеплеет до 21-23 градусов.

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