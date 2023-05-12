В Крыму участник украинского нацбата получил пять лет колонии

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Армянске вынесли приговор 36-летнему гражданину Украины, обвиняемому в участии в незаконном вооруженном формировании «Батальон имени Номана Челебиджихана»* (признан в РФ террористической организацией). Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Мужчина добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование в 2015 году. В 2015-2017 годах он принимал активное участие в деятельности нацбата: осуществлял проверку лиц и автомобилей на пунктах пропуска на бывшей границе российского Крыма с Украиной, а также охранял объекты батальона.

Имея реальную возможность добровольно покинуть нацбат, мужчина не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом. Сотрудники регионального УФСБ во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым задержали его при попытке въезда на полуостров в ноябре прошлого года.

– В отношении него следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 208 УК РФ. В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, – говорится в сообщении.

Армянский городской суд приговорил мужчину к пяти годам колонии строгого режима.

Напомним, в апреле в Крыму осудили другого участника этого нацбата. Уроженец Евпатории получил девять лет колонии.

*«Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» - запрещенная в РФ террористическая организация.

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