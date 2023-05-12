ФСБ задержала за госизмену крымчанина, передавшего данные о движении российской техники

Подозреваемый отправил видео в чат-бот, используемый украинскими спецслужбами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Крыму задержали 34-летнего местного жителя, передававшего украинским силовикам видео с российской военной техникой. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

– Задержанный осуществил пересылку в чат-бот одного из украинских Telegram-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, видеозаписи, – говорится в сообщении.

На кадрах было запечатлено перемещение воинским эшелоном военной техники в сторону зоны проведения специальной военной операции. Украинские спецслужбы передавали видео военным, а те использовали полученную информацию для нанесения ракетных ударов.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене в форме шпионажа. Фигуранта заключили под стражу. Согласно законодательству, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, либо же пожизненное заключение.

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