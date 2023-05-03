В ФСБ сообщили о предотвращении покушения на главу Крыма Аксенова

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

ФСБ пресекла деятельность агентов украинской разведки, готовивших серию терактов в Крыму. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, члены законспирированной группы готовили убийства высокопоставленных чиновников Республики Крым, в том числе главы региона Сергея Аксенова, председателя Госсовета РК Владимира Константинова и главы администрации Ялты Янины Павленко, а также намеревались уничтожить элементы транспортной инфраструктуры полуострова.

– У задержанных обнаружены пять готовых к применению СВУ, изготовленных по типу кумулятивного и сосредоточенных зарядов, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании, общей массой около шести килограмм, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для осуществления слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами из ГУР МОУ, – рассказали в силовом ведомстве.

Также силовики «накрыли» организованный украинскими спецслужбами канал контрабанды взрывчатки из Болгарии, проходивший через Турцию и Грузию. Взрывные устройства перевозили под видом под электроплит.

На данный момент задержаны граждане РФ и Украины Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский, а также гражданин Украины и Болгарии Петранов, занимавшийся доставкой взрывчатки на территорию России.

По данным ФСБ, за организацией несостоявшихся атак стоит заместитель начальника офиса президента Незалежной Владимира Зеленского Роман Машовец. Задержанный Виктор Подвальный на камеру рассказал, что его завербовали летом 2022 года в польском Кракове.

– Мои сыновья, Подвальный Алексей Викторович, 1985-го (года рождения) и Подвальный Александр Викторович, 1987-го, уклонялись от мобилизации в Украине. Этот фактор стал катализатором для того, чтобы я пошел на сотрудничество с разведкой Украины, – объяснил Подвальный. У украинской разведки он получил псевдоним «Сократ». Подвальный занимался поиском людей, готовых сотрудничать с украинскими спецслужбами. Кроме того, перед ним была поставлена задача установить слежку за главой Крыма Сергеем Аксеновым, спикером Госсовета РК Владимиром Константиновым и главой администрации Ялты Яниной Павленко с целью сбора информации «для последующих их ликвидаций».

Как выяснилось, изъятая взрывчатка идентична той, что использовалась при подрыве железнодорожных путей в Бахчисарайском районе. Напомним, вечером 23 февраля было повреждено полотно возле села Почтовое, из-за чего всех пассажиров пришлось перевозить автобусами. Движение было восстановлено спустя несколько часов.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале поблагодарил сотрудников ФСБ, пресекших покушения на руководство республики и теракты. По его словам, «нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве».

– Украина – террористическое государство. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдём и накажем», – подчеркнул Аксенов.

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