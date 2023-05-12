«Наша машина попала под обстрел»: священник из Крыма рассказал, как спасал животных из Донецка

Священник с 2014 года посещает территорию СВО с гуманитарной миссией.Фото: Дмитрий Кротков\VK

С начала специальной операции прошло уже больше года. За это время с мест военных действий в Крым и другие регионы России перебрались десятки тысяч беженцев. На своей родине они оставляли дома, квартиры, работу и друзей. С ужасом в глазах люди бежали от взрывов и страха. Но были и те, кто, наоборот, двигался в обратном направлении, чтобы помочь нуждающимся - тем, кто остался без защиты.

СВЯЩЕННИК-ВОЛОНТЕР

В числе помощников оказался и священник Крымской митрополии Дмитрий Кротков. Он с 2014 года посещает территорию СВО с гуманитарной миссией. И если раньше он помогал местным жителям Донбасса, то с недавнего времени спектр его помощи расширился. В начале мая из горячих точек Донецка в Крым привезли троих кошек с котятами.

Дмитрий часто помогает местным жителям с продуктами. Фото: Дмитрий Кротков\VK

Как рассказал священник из Симферополя, тогда они отправились на территорию СВО с очередной гуманитарной миссией. Группа из Крымской митрополии бесстрашно выехала на помощь местным жителям на подготовленных машинах.

БЕЖАЛИ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛОВ

По словам волонтера, в конце апреля регион снова оказался под обстрелами украинских военных. Многих жителей Донбасса пришлось срочно эвакуировать в отдаленные от боевых действий города. Этим занимался и Дмитрий. Во время очередной поездки отец руководил небольшой группой волонтеров, но за рулем предпочел находиться сам. По дороге с ним связались из Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря Донецка и рассказали о тяжелой судьбе трех кошек, у которых буквально на днях появились котята. Из-за отсутствия еды и постоянных взрывов животные были в тяжелом состоянии, поэтому крымчан умоляли им помочь.

Волонтерам пришлось ехать по бездорожью. Фото: Специальный гуманитарный центр крымской митрополии/ТГ

- Мы неоднократно привозили корм для животных в довольно больших количествах, но животных там собралось очень много. Я слышал, что около 60. И в последнее время в связи с проблемой и опасностью доставки провизии содержание и лечение животных стало большей проблемой. Вот поэтому была крайне необходима их эвакуация, - говорит отец Дмитрий.

ПО БЕЗДОРОЖЬЮ И ПОД ПРИЦЕЛОМ

Большую часть пути волонтерам пришлось ехать по бездорожью, а на подъезде к городу Волноваха, что под Донецком, их машины попали под обстрелы. К счастью, все пассажиры уцелели, успели быстро разгрузиться и принять испуганных животных из монастыря.

- Нужно понимать, что поселок расположен так, что у украинской стороны он как на ладони: засекают с дрона чужую машину, наводят и бьют. А гуманитарные миссии бьют еще жестче, чем простые мирные автомобили. Еще в конце апреля из села пытались выехать две семьи, но вырваться не удалось, - рассказали в пресс-службе донецкого приюта «Кошкин Дом».

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ВЕЧНОСТЬ

Как рассказал священник, дорога до конечной точки заняла около недели, но время нахождения там длились считанные секунды.

- Мы быстро разгрузили продукты, медикаменты и все нужное для монастыря, приняли кошек и выехали. Тогда же и получили еще одно критическое повреждение одной из наших машин, - говорит он.

Животные были в тяжелом состоянии. Фото: "Кошкин Дом Донецк" / ТГ

Вместе с волонтерами на автомобилях отправились трое кошек с детками. Их успешно довезли на полуостров в целости и сохранности. Котят уже выходили, и за неделю они даже открыли глазки. В монастыре осталось еще около 50 животных, их в ближайшее время тоже привезут в Крым на передержку, а после - в Калининградскую епархию, где найдут свой дом.

- Питомцев все еще можно принять в семьи, а малышей мы потом поможем пристроить. Одна из кошек сейчас лечится. В монастыре остались еще животные, которых будем вывозить следующими рейсами, - добавляет Кротков. – Стоило ли того это все? Еще как! Та маленькая помощь, которую мы с вами все вместе оказываем там, порой бесценна и жизненно необходима. Огромные слова благодарности всем тем, кто за нас молился и молится. Мы это ощущаем и видим вашу молитву. И огромное спасибо тем, кто принимает участие в формировании, сборе, подготовке гуманитарной помощи и в ремонте нашего многострадального транспорта.

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