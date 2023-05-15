Сейсмолог рассказал, отразилось ли последнее землетрясение в Туапсе на Крыме

Расстояние от Туапсе до полуострова составляет всего 358 километров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале недели рано утром в Черном море неподалеку от Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,2. О подземных толчках, которые были зафиксированы в четыре утра, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В геофизической службе «Обнинск» отметили, что в километре к югу от города Туапсе на глубине около пяти километров сейсмологи зарегистрировали толчки магнитудой 3,2 и интенсивностью два балла.

- Все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Информации о жертвах и разрушениях нет, - добавили в Telegram-канале оперштаба.

«Комсомолка» решила узнать, возможно ли землетрясение в Крыму.

Расстояние от Туапсе до полуострова составляет всего 358 километров или 222 мили по прямой. Поэтому сейсмособытие не на шутку встревожило жителей полуострова. Однако, по данным регионального главка МЧС, на утро 15 мая сейсмическая активность в Крыму зарегистрирована не была, поэтому землетрясение полуострову не грозит.

Заместитель директора Института сейсмологии республики Игорь Калинюк также успокоил, что за последние сутки в регионе все тихо и спокойно, поэтому жителям южного региона России не стоит переживать из-за подземных толчков в ближайшее время.

- Мы проследили за графиками. Все находится в норме. Даже в Ялте, где чаще остальных районов происходят землетрясения, не было никаких изменений. Переживать о приближающемся бедствии на полуострове не стоит, - сообщил КП-Крым Калинюк.

Напомним, четыре месяца назад в ночь с 5 на 6 февраля в Турции произошла страшная трагедия, которая принесла немало разрушений. В 01:17 или в 04:17 по московскому времени местные жители почувствовали мощные толчки, отголоски которых были еще как минимум в шести регионах страны, а вместе с ними – даже в некоторых районах Сирии, Грузии и южных регионах России. При этом, в Крыму никаких подземных толчков зафиксировано не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возможно ли землетрясение в Крыму: эксперты ответили на важный вопрос после разрушений в Турции

«Комсомолка» узнала, возможно ли землетрясение в Крыму (подробнее)