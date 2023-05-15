Новый имидж для верблюдов: в Бахчисарайском парке миниатюр завершилась сезонная стрижка животных

Сотрудники парка миниатюр каждый год устраивают стрижку для животных Фото: Александра Тимощенко

В Крыму, наконец-то, потеплело. Столбики термометра показывают долгожданные +20, а жители полуострова начинают постепенно избавляться от пуховиков, теплой обуви и шарфов – лето не за горами! Сменить свой зимний «костюм» на летний помогли и верблюдам Бахчисарайского парка миниатюр.

- Маруся и Хоттабыч (так зовут животных, - Ред.) уже неприлично обросли, - отмечает директор зоопарка Виктор Жиленко. – Поэтому перед началом жаркого сезона, им нужно обновить подшерсток и привести в порядок.

Шерсть верблюдов очень теплая и пользуется большим спросом Фото: Александра Тимощенко

Сотрудники парка миниатюр каждый год устраивают стрижку для животных. Обычно процедура выпадает на май, так как впереди сезон жаркого лета. Подшерсток состригают не только в эстетических целях, но и для того, чтобы уберечь животных от паразитов и насекомых, которые в нем могут завестись.

Недавно в Бахчисарайском парке миниатюр решили устроить день красоты для альпак Фото: Александра Тимощенко

Пара верблюдов не очень любит процесс создания новой прически, но мужественно терпит, хоть иногда и может покапризничать. В этом году директор парка решил и сам принять участие в стрижке животных. По словам Жиленко, от альпак этих больших животных отличает то, что шерсть состригают полностью без вычурных дизайнов. К тому же, новая начнет расти уже через неделю.

- Шерсть верблюдов очень теплая и пользуется большим спросом. Ее мы потом раздаем посетителям парка. А они могут связать носки, согревающие пояса и прочие предметы одежды, - говорит Виктор Жиленко.

Напомним, недавно в Бахчисарайском парке миниатюр решили устроить день красоты для альпак. Сотрудники зооуголка 5 мая с самого утра выстригали пушистым животным шерсть, некоторым даже делали целые дизайнерские образы. Стрижкой занимался сам директор парка Виктор Жиленко. По его словам, раньше эту работу доверяли исключительно зоотехникам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парикмахерская для альпак: в крымском зоопарке началась сезонная стрижка животных

В Бахчисарайском парке миниатюр начался сезон стрижек альпак и верблюдов (подробнее)