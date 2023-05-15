Крымскому мосту - пять лет: интересные факты о главном символе возвращения полуострова в Россию

Крымский мост 15 мая 2023 года отмечает свой пятилетний юбилей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крымскому мосту - пять лет! Главный символ возвращения полуострова в Россию празднует мини-юбилей. Работы на автодорожной части моста официально завершились 15 мая 2018 года. Отправной точкой для строительства стало распоряжение президента Владимира Путина возвести Крымский мост не позднее декабря 2018 года. Строителям удалось опередить поставленные сроки на семь месяцев.

В честь пятилетия со дня открытия Крымского моста «Комсомолка» собрала пять самых интересных фактов о главном символе преображения полуострова.

САМЫЙ ДЛИННЫЙ МОСТ В ЕВРОПЕ

Автодорожная часть Крымского моста является самой длинной в Европе. Ее протяженность - 19 км. Перед строительством было разработано более 70 различных комбинаций типов конструкций транспортных переходов.

Основные работы на инфраструктурном объекте продолжались 27 месяцев, а весь процесс был разделен на восемь участков. Это позволило значительно сократить время, так как строители могли одновременно возводить каждый из них.

Крымский мост возвели в рекордный срок - за 27 месяцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МИЛЛИОН АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДОК

Во время строительства Крымского моста проводились археологические раскопки на площади более 56 га. Обнаружить удалось около миллиона артефактов. Из них 100 тысяч представляют научную ценность - некоторые из них датируются 5 веком до нашей эры! Все они переданы в различные музеи России.

ПРИСТАНИЩЕ ДЕЛЬФИНОВ

Удивительный факт - когда возводился символ воссоединения Крыма с Россией, в Керченском проливе увеличилась численность дельфинов.

- В отдельные дни специалисты фиксировали в акватории более тысячи этих млекопитающих, а количество рыбы в районе стройки выросло в десять раз, - рассказали в пресс-службе Минтранса РФ.

Стоит отметить, что обитателей моря перед началом строительства было решено переселить в аналогичную среду обитания. Так, в водоемы Краснодарского края было выпущено 1,5 млн мальков русского осетра.

ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ ТУРИСТОВ

Строительство Крымского моста стартовало в феврале 2016 года. Эксперты тщательно изучали все факторы, в том числе и природные. Стоит отметить, что инфраструктурный объект способен выдержать землетрясение амплитудой до 9 баллов.

Автомобильное движение по мосту стартовало 16 мая 2018 года - уже на следующий день после завершения строительства. Открывал Крымский мост Владимир Путин - он первым проехал по нему на КамАЗе.

За пять лет по Крымскому мосту в обе стороны проехало почти 24 млн автомобилей, а турпоток на полуостров составил 36,2 млн человек.

На открытие Крымского моста приехал президент России Фото: Дмитрий СМИРНОВ

НАЗВАНИЕ ВЫБИРАЛИ ВСЕЙ СТРАНОЙ

Официального названия мост не имел почти год после начала его возведения. Выбирали имя гигантскому сооружению жители всей России, а инициатором голосования стал сам президент России Владимир Путин. Из возможных вариантов самыми популярными оказались пять: Крымский, Керченский, Тузлинский, мост Дружбы и мост Воссоединения. Вариант «Крымский мост» понравился 64% от всех участников опроса.

КСТАТИ

Пропускная способность Крымского моста - 40 тысяч автомобилей в сутки.

Среднее время в пути составляет 13 минут.

Расчетная скорость движения по мосту составляет 120 км в час, а максимальная разрешенная - 90 км в час.

Крымский мост ежедневно обслуживают около 200 специалистов и 35 единиц техники.

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