Около 24 млн авто проехало по Крымскому мосту за пять лет

Фото: пресс-служба правительства Республики Крым

По Крымскому мосту за неполные пять лет с момента его открытия проехало порядка 24 млн автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

– За неполные пять лет с открытия движения по 30 апреля 2023 года (включительно) по Крымскому мосту проехало всего 23 848 803 транспортных средства, – рассказали агентству в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

В сторону Керчи по мосту проехали почти 12 млн транспортных средств, в том числе 131 тыс. автобусов; в сторону Новороссийска – более 11,8 млн ТС, из них автобусов 135 тыс.

Напомним, ровно пять лет назад, 15 мая 2018 года открылось движение автомобильной части Крымского моста. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал это событие новой вехой в истории российского Крыма и настоящим символом крымской мечты. По его словам, возведение моста показало всему миру, что Россия способна реализовывать действительно грандиозные проекты.

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