Бывшего мирового судью в Крыму осудят за смертельное ДТП

Смертельная авария произошла в один из дней ноября 2019 года. Фото: ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю

В Крыму будут судить бывшего мирового судью, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Смертельная авария произошла в один из дней ноября 2019 года. На тот момент действующий мировой судья Керченского судебного района за рулем автомобиля SKODA на огромной скорости летел по Камыш-Бурунскому шоссе города Керчи. Проигнорировав запрещающий сигнал светофора, он сбил переходившего дорогу по зебре пешехода и скрылся с места аварии. Спустя неделю пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

Надеясь выйти сухим из воды, судья подговорил знакомого – жителя Краснодарского края – взять на себя ответственность за ДТП, пообещав ему крупную сумму денег и машину, на которой он сбил пешехода.

– Должностное лицо ввел знакомого в заблуждение относительно состояния здоровья пострадавшего и дальнейших юридических последствий. Судья снабдил подставное лицо информацией об обстоятельствах происшествия, обеспечил наличие следов его присутствия в автомобиле, а также оформил «задним числом» договор купли-продажи обещанного транспортного средства, – рассказали в Следкоме.

Тем не менее, в ходе грамотно организованного расследования правоохранители установили истинные обстоятельства ДТП. Теперь уже бывший судья обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженном с оставлением места аварии, а также в воспрепятствовании производству предварительного расследования уголовного дела.

Расследование завершено, дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

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