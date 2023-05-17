Три года насиловал собственную дочь: симферопольца будут судить за педофилию

Только спустя время пострадавшая рассказала о случившемся бабушке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе 51-летнего жителя обвиняют в изнасиловании и совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния в отношении 15-летней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Дочь обвиняемого жила с матерью отдельно от отца. Пьяный фигурант совершал преступления сексуального характера в отношении своего ребенка во время редких встреч. Все это происходило с марта 2019 года по май 2022 года. Только спустя время пострадавшая рассказала о случившемся бабушке, а та обратилась к правоохранителям. Следователи и полицейские выяснили, что симферополец действительно причастен к этим преступлениям.

– Под грузом собранных доказательств мужчина признался в серии половых преступлений в отношении своей дочери, совершаемых с ее 12-летия и до достижения 15 лет, – отметили в СК.

Обвиняемого заключили под стражу.

– Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд, – говорится в сообщении.

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