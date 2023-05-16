Раздевался перед 10-летними детьми и был пойман студентами: в Феодосии на 8 лет посадили эксгибициониста

Крымчанин совершил два преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Феодосии 37-летнего разнорабочего признали виновным в совершении иных действий сексуального характера и развратных действий без применения насилия в отношении детей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, одно из преступлений крымчанин совершил 30 мая прошлого года. Мужчина находился на детской площадке в Комсомольском парке Феодосии. На глазах у 10-летних детей разнорабочий совершил акт эксгибиционизма. Отдыхавшие в том же парке студенты поймали горожанина и передали его правоохранителям.

Оказалось, что это не единственный раз, когда задержанный нарушил закон. Днем ранее крымчанин также совершил акт эксгибиционизма. Все произошло на детской площадке между домами по улице Барановской и бульваром Старшинова. Свидетелями этой картины стали сразу восемь детей в возрасте от семи до 10 лет.

– Фигурант уголовного дела был опознан детьми в присутствии их законных представителей, – рассказали в СК.

Сотрудники ведомства провели необходимые экспертизы и другие следственные действия, чтобы закрепить доказательную базу.

Во вторник, 16 мая, суд признал разнорабочего виновным. Крымчанина приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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