На перегоне Симферополь – Севастополь приостановили движение электропоездов

О возобновлении движения сообщат дополнительно Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В четверг, 18 мая, на перегоне Симферополь – Севастополь временно приостановили движение электропоездов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

– Временно приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь, – написал он.

Крючков отметил, что пассажиров будут доставлять на эти станции автобусами. Советник главы Крыма также добавил, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. В результате случившегося никто не пострадал. Аксенов заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

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