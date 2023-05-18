На перегоне Симферополь – Севастополь приостановили движение электропоездов

О возобновлении движения сообщат дополнительно
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В четверг, 18 мая, на перегоне Симферополь – Севастополь временно приостановили движение электропоездов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
– Временно приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь, – написал он.
Крючков отметил, что пассажиров будут доставлять на эти станции автобусами. Советник главы Крыма также добавил, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. В результате случившегося никто не пострадал. Аксенов заверил, что держит ситуацию на личном контроле.
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