В Крыму назвали подрыв железной дороги «проделками украинской нацистской банды»

Константинов уверен, что крымчане к случившемуся непричастны Фото: Александра Тимощенко

Люди, совершившие подрыв железной дороги в Симферопольском районе, были подосланы в Крым киевскими властями. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

– Безусловно, это все проделки украинской нацистской команды, это все люди, которых они сюда подсылают, – сказал Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

Руководитель крымского парламента выразил уверенность в том, что жители полуострова к этому инциденту непричастны. Председатель Госсовета добавил, что подрыв произошел при вмешательстве посторонних лиц. На месте происшествия работают силовики. На данный момент удалось поднять один вагон

– В течение суток стоит задача восстановить полностью движение, – заключил Константинов.

Как сообщалось ранее, в Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. В результате случившегося никто не пострадал. Движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Позднее он сообщил, что причины случившегося станут известны после расследования, которое проведет региональное управление ФСБ.

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