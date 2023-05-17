Скидки в отелях и опытные экскурсоводы: какие изменения ждут турсезон-2023 в Крыму

Эксперт сделал прогноз на туристический сезон-2023 в Крыму Фото: Ирина ГЕРЦ

Летний сезон 2023 года несет новые вызовы туристической индустрии Крыма, но уровень обслуживания будет очень высоким. Об этом сообщил доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Игорь Вахрушев.

По словам эксперта, этим летом на полуострове будут работать только сертифицированные средства размещения, поэтому отдыхающие смогут разместиться в номерах высокого класса по цене стандартного жилья. Кроме того, многие крупные отели и гостиницы, чтобы привлечь туриста применяли интересные маркетинговые ходы: программы скидок и бонусов, предложения дополнительных бесплатных услуг.

- Это также означает, что если турист приезжает в Крым, возвращаясь в любое коллективное средство размещения вновь, он получает гарантированное качественное сервисное обслуживание, - отметил Игорь Вахрушев.

Важные изменения затронут и структуру бронирования, причем, не только в Крыму, но и по всей России. Так, теперь крымчане и гости республики имеют возможность бронировать не за месяц-два, как это было ранее, а за неделю или две. Такая модель, по словам эксперта КФУ, действует еще с октября 2022 года.

- В то время как в Краснодаре и Сочи гостиничные комплексы 4 и 5 звезд подняли цену на более чем 30% из-за туристического бума, крымские отельеры эффективнее применяют систему скидок, - подчеркнул доцент кафедры туризма КФУ.

Он также отметил, что для гостей и жителей полуострова ожидаются изменения и в экскурсионной деятельности. С этого года в профессии могут работать только аккредитованные специалисты.

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