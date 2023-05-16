Бронь с колес и местные туристы: майские праздники провалили старт сезона в Крыму

Краеведческие путешествия заменили крымчанам дальние поездки Фото: Анна КИРИЕНКО

Небывало холодное начало мая в Крыму отпугнуло даже тех немногих туристов, что решили провести на полуострове праздничные дни. Основными гостями отелей были крымчане, которые воспользовались акциями и скидками, чтобы провести несколько дней в горах или у моря. И хотя основные транспортные задачи были решены - запущены дополнительные поезда и сокращено время прохождения досмотра на Крымском мосту, материкового туриста на курортах не дождались.

ПОЕЗДА ПО ЛЕТНЕМУ ГРАФИКУ

На майские праздники в Крым и обратно железная дорога перевезла 150 тысяч пассажиров вместо запланированных 200 тысяч. Тем не менее пассажиропоток в сторону полуострова в сравнении с прошлым годом вырос на треть – с 36 тысяч до 54 тысяч.

- Маршрут Москва - Симферополь - один из самых востребованных наших маршрутов, по нему за майские праздники проехали на разных поездах 12 тысяч пассажиров в Крым, - сообщила начальник службы внешних коммуникаций компании «Гранд Сервис Экспресс» Александра Кудрявцева. - Также много пассажиров проехали в поезде Санкт-Петербург - Севастополь - порядка 10 тысяч. Фактически с конца апреля мы ввели летнее расписание и запустили поезда в Ростов-на-Дону, Уфа – Симферополь, Челябинск – Севастополь. В этом году мы постарались проанализировать с точки зрения наиболее востребованных станций и сделать некоторые промежуточные этапы изначальными.

Поскольку работа аэропортов на юге России по-прежнему приостановлена, железнодорожный перевозчик запустил поезда из ближайших городов с авиасообщением – Волгограда, Минеральных вод и Адлера. Также востребованным стал маршрут из Ростова-на-Дону, куда пассажиры добираются из других регионов РФ и дальше пересаживаются на поезда в Крым.

- Практически все поезда летнего расписания запущены к началу мая, - добавила Кудрявцева. – С 26 мая у нас пойдет поезд Москва - Феодосия и новый маршрут Москва- Керчь. Он будет укомплектован абсолютно новыми купейными вагонами, только что с конвейера, и в каждом должен быть душевой отсек. Что касается дополнительных поездов из Москвы, то уже запущены два поезда Москва – Симферополь. Летнее расписание будет действовать до конца сентября, а на некоторые поезда - до начала октября.

Железнодорожный перевозчик как частная компания пользуется динамическим ценообразованием – чем выше спрос на билеты на конкретную дату и направление, тем выше стоимость. Но в среднем проезд в плацкартном вагоне обойдется в 4-5 тысяч рублей, в купе – 9 тысяч рублей в одну сторону. В курортный сезон в Крым будут ходить 22 пары поездов, в том числе не менее 17 - ежедневные.

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ СЕЗОНА

Пасмурно и прохладно — старт сезона отложен Фото: Анна КИРИЕНКО

Погода на праздники в этом году была совсем не майская – днем не выше 10°с тепла, а ночью и вовсе доходило до заморозков на почве. К тому же, на большей части полуострова шли дожди, и даже майский шашлык многим пришлось отложить на более теплое и сухое время.

- Два главных фактора – холодная погода и два блока выходных дней. В итоге загрузка малых отелей в праздники была на уровне 30-40%, причем половину на себя забрали объекты не на побережье, а в горном Крыму. Туда на майские отправились жители полуострова, за счет чего загрузка в праздничные дни с 29 апреля по 1 мая доходила до 100%, затем провал, и вновь высокая загрузка с 6 по 9 мая, - сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма, полпред Общенационального союза индустрии гостеприимства в Крыму и Севастополе Наталья Стамбульникова. - Многие объекты, которые раньше запускались 1 мая, не стали этого делать, потому что не видят смысла, и готовятся открываться уже к 15 июня. Море холодное, вечера холодные, старт сезона отложен.

БРОНЬ «С КОЛЕС»

Из небольших отелей и гостевых домов сейчас работает только каждый четвертый, и то из расчета на местных туристов, выбирающихся в выходные к морю или в горы. Гости с материка обзванивали отели уже после того, как миновали досмотр на Крымском мосту и бронировали отдых, что называется, «с колес».

- Малые объекты ориентируются на автотуристов, которые перемещаются из города в город, и которые любят Крым. Таких, чтобы развернулись перед въездом на мост и отправились на побережье Краснодарского края, в этом году не видели. Наоборот, многие готовились стоять по 10-12 часов, а проходили досмотр за 2-3 часа и только после этого подтверждали заезд. Мы тоже с пониманием относимся к этой ситуации - этот сезон будет внутрикрымский, местным нужно давать предпочтение и делать совершенно другие цены, особенно в будни, чтобы можно было загрузиться. Пока по лету динамики нет. Рассчитываем, что будет 50-процентная загрузка, но она будет неравномерная. Меньше всего ждем туристов на западном побережье. В Севастополе летняя загрузка, особенно в районе Казачьей бухты, где военные объекты и полигоны, составляет 10-15%.

ГЛУБИНА БРОНИ НЕВЫСОКАЯ

- Все прогнозы подтвердились, и на 15-20% по факту снизился спрос на майские праздники, - подчеркивает президент Ассоциации «Туристический Альянс Крыма», генеральный директор группы компаний «ТурЭтно» Андрей Пылов. - Майские праздники были некомпактные и холодные, что тоже не способствовало загрузке. Спланировать какое-то путешествие на 4 дня логистически сложно. Тем более, что дорога занимает на поезде по минимуму 28 часов. По заездам, думаю, было где-то около 100 тысяч, но это были в основном крымчане и жители ближайших регионов. Очень короткие были заезды, на сутки-двое.

На набережной Ялты было немноголюдно Фото: Анна КИРИЕНКО

Запросы на летний отдых, как и положено в мае, растут. Но на брони это не отражается - глубина продаж максимум 2-3 недели. Тревожный информационный фон в совокупности с холодным маем не позволяет делать оптимистические прогнозы – в идеале выйти на прошлогодние 6 миллионов туристов, из которых 3,5-4 миллиона приезжают в Крым в летние месяцы.

- В прошлом году были брони на весь сезон, а сейчас глубина очень небольшая, поэтому пока если и есть устойчивые заезды, то это местные жители отдыхают на побережье или из других регионов приезжают по социальным путевкам. Будет улучшение погоды, будет информационный фон ровный, мы полагаем, что в последний момент люди будут бронировать отдых дней за 10 до заезда, - заключил Пылов.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ

На местных жителей переориентировался сектор экскурсионных услуг. Ведь не только туристы из других регионов остерегаются ехать на полуостров или не готовы тратить время на поезда – крымчане точно также сократили количество выездов на материк, не говоря о зарубежных турах. Но тяга к познанию нового никуда не делась, и спрос на городские экскурсии или туры выходного дня вырос.

На ЮБК проходят «Дни любования глицинией» Фото: Анна КИРИЕНКО

- С прошлого года столкнулись с тем, что начал активно развиваться внутренний крымский туризм, городские экскурсии, потому что сами крымчане тоже хотят путешествовать. Но ситуация такая, что далеко за границу не уедешь, и люди стараются углубиться в исторические путешествия по малой Родине, - говорит директор компании «Туроператор СНП-Крым» Иван Коваленко. - Поэтому сейчас активно развиваются экскурсии по Симферополю, по Ялте, по Севастополю. В Алуште, в Алупке, в Керчи несколько профессионалов-краеведов организовали экскурсии для местного населения. Сезон городских экскурсий не прекращается, это круглогодичная история, и так же могут расширять рамки экскурсионного сезона. Пока полетят в Симферополь самолеты и не будет окончательной наша победа, мы будем делиться своими знаниями с теми, кто живет, работает в Крыму.

К тому же, запрос на содержательную часть экскурсии у туристов с материка и местных жителей разный. Приезжим достаточно краткой обзорной экскурсии по Симферополю, Севастополю, Ялте, чтобы за пару часов человек получил представление об основной истории города. Тогда как местные жители готовы уделить 4-5 часов походу по одной улице с рассказом о ее знаменитых жителях и важных исторических событиях.

- Спрос со стороны приезжих туристов тоже есть, нельзя сказать, что въездной туризм замер. Железнодорожные составы идут, автомобили едут, просто люди, которые до этого пользовались индивидуальными турами, очень ценят время и летают самолетами. На майские праздники у меня было две индивидуальных экскурсии по Симферополю, потому что люди приезжали, и у них было время познакомиться с городом. Прежде индивидуальным экскурсионным сопровождением у меня был занят каждый день майских праздников.

Официальной статистики заполняемости крымских здравниц в майские праздники нет. Понятно, что цифры будут неутешительные в сравнении даже с прошлым годом, когда начало активного сезона сорвал мораторий на авиационное сообщение с Крымом. Некоторые эксперты предрекают самый худший курортный сезон за последние 9 лет, другие говорят о падении на 30% в сравнении с прошлым годом, которые, впрочем, может исправить успешный июль и август, как это было в прошлом году. Главное сейчас – это успехи в зоне проведения спецоперации, от чего теперь зависит в том числе и курортный Крым.

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