В этом году на полуострове решили изменить формат торжественной линейки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Май подходит к концу. Еще немного - и наступит долгожданное лето, а для школьников традиционно прозвучит последний звонок. Выпускники навсегда попрощаются с очередным жизненным этапом и отправятся в самостоятельную жизнь. Но сначала – выпускные, экзамены и поступления.

Когда и как пройдет последний звонок 2023 в Крыму - рассказываем в материале «Комсомолки».

КОГДА ПРОЙДЕТ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 2023 В КРЫМУ

Традиционно прощальная линейка для крымских школьников проходит в последнюю неделю мая. В этом году праздничные мероприятия запланированы на период с 25 по 27 мая. Конкретную дату обучающимся озвучат в администрации общеобразовательного учреждения, так как право выбрать любой день остается за школой. Поэтому день торжества может меняться.

КАК ПРОЙДЕТ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 2023 В КРЫМУ

В этом году на полуострове решили изменить формат торжественной линейки. Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в целях безопасности традиционный последний звонок пройдет только для выпускников 9-х и 11-х. Мероприятие организуют в помещениях школ в присутствии родителей.

- Это важное событие для ребят и их родителей, поэтому у них будет возможность собраться в спортзалах и фойе учебных заведений. Традиционного построения всех детей в школьных дворах не будет, остальные ребята смогут отметить окончание учебного года в своих классах, - отметил Аксенов.

Традиционно в этот день учителя говорят торжественные речи и провожают своих учеников во взрослую жизнь, а школьники танцуют вальс и поют песни. Однако измененный формат праздника не помешает провести все запланированные активности, так как в актовых залах и спортивных аудиториях места хватит.

Впереди у выпускников еще несколько сложных месяцев, ведь им предстоит сдать ЕГЭ, вступительные экзамены и подать документы в вузы.

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Решение принято в целях безопасности (подробнее)