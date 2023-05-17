К святому Савве в гости за вином: в Судаке открылся новый экскурсионный маршрут

Герб Долины святого Саввы Фото: Анна КИРИЕНКО

В Судаке появился новый объект агропромышленного туризма. «Долина святого Саввы» - так теперь называют традиционные для Крыма экскурсионные походы на винодельческие предприятия с рассказом об истории, культуре, пользе употребления и опасности злоупотребления, и главное – о производстве вина. В скором будущем туристы смогут выбрать около сотни экскурсий на промышленные предприятия. Большинство тематических прогулок будет связано с производством продуктов питания и напитков.

ГЕНУЭЗЦЫ ПИЛИ СУДАКСКОЕ

Долина расположена на северо-западе Судака между горой Перчем и хребтом Кизил-Таш. Место историческое, известно, что у древних греков здесь было поселение и храм, от которого в наследство остался рукотворный колодец – выложенная камнем полость в земле в форме сосуда, куда поступает вода. Что здесь было в эпоху поздней Античности и раннего Средневековья неизвестно, но есть архивные данные 1213 года об уплате пошлины за производство вина в деревне Каза–Карагачи, которая находилась у подножия склона горы Перчем. В период захвата турками Генуэзских колоний виноделие остановилось, а уже после присоединения Крыма к Российской империи владельцем Ай-Савской долины (долины святого Саввы) стал некто господин Крич, который производил в своих подвалах собственное шампанское и даже в 1837 году начал его сбыт под торговой маркой французской фирмы «Редерер», поскольку именно его предпочитала знать. Так продолжалось 10 лет, пока господина Крича не разоблачили в подделке ТМ «Редерер».

В 1882 году здешние винные подвалы и виноградники приобрел основатель Никитского ботанического сада Христиан Стевен, и вплоть до прихода советской власти Стевены делали собственное вино, о чем свидетельствует перепись 1919 года всех винных хозяйств Крыма и имевшихся запасов - 1,5 тысячи бутылок нового урожая и 500 бутылок старого.

Архивные данные подтверждают, что вино в Судаке разливали еще в XIII веке Фото: Анна КИРИЕНКО

РОЗЫ ЗАВЯЛИ – ВЗОЙДЕТ ВИНОГРАД

С приходом новой власти о виноделии в Ай-Савской долине забыли. По какой причине виноградопригодные земли перестали быть таковыми, устроители винодельни не знают - им досталось поросшее шиповником поле, которое некогда именовалось «Долиной роз».

Откуда Андрей Мирошниченко и Юрий Шавардов узнали о секрете Ай-Савской долины, они не признаются. Но связались с Институтом археологии Крыма РАН и получили от них историческую справку о наличии памятника археологии, известного как поселение XIII-XV века, и исторических свидетельств о выращивании здесь винограда. В 2017 году предприятие «Винные подвалы Судака» получает в аренду 40 га земель долины под виноградарство, а винодельня и подвалы - вторую жизнь.

Посреди виноградников точит коралловый риф, он напоминает об океаническом прошлом Фото: Анна КИРИЕНКО

- Одна история 150-летней давности, другая – 800-летней, и здорово посадить здесь виноградники, потому что в хорошие годы вино отсюда вывозили в Геную и Венецию, то есть не из Италии сюда, а отсюда в Италию. И когда мы этим проектом занимались, в принципе поняли, почему - потому что вино уникальное, - рассказывает Мирошниченко. - Здесь уникальная почва. Окрестности горы Перчем - это морское дно, но гора готовилась стать вулканом, готовилась к извержению. Но его не произошло, а морское дно под воздействием больших температур и давления изменилось. Для виноградарства подходят коралловые, вулканические и метаморфические почвы, а у нас получились кораллово-метаморфические.

В переводе с винодельческого языка это означает, что в почве на северо-западном склоне горы оказалось много минералов и полезных для винограда веществ в измененном состоянии, которое лоза в состоянии усвоить и отдать ягоде. Поэтому вина получаются ароматные, насыщенные и тельные, то есть плотные, что ценится в виноделии.

- 12 сортов посадили - Каберне Совиньон, Каберне Фран, Пино Нуар, Сира, Мерло, незаслуженно забытый Мальбек, который Голицын считал самым лучшим для выращивания в Судаке, - отмечает Шавардов. - Из Португалии привезли Турига Насьональ, Турига Франка, редкий сорт для Крыма Примитиво - это агроном-итальянец нашел нам сорта, которые с большей долей вероятности здесь выращивали 800 лет назад. Белый Рислинг, Пино Блан, и французы уговорили нас посадить Пти Мансен, чтобы получить с него хорошее вино, так называемую «сатеру ботритизированную». Это натурально сладкие вина, произведенные из винограда, пораженного благородной плесенью, по-научному – плесневым грибом Ботритис цинере. Для этого грибка нужно совпадение семи факторов, и все у нас есть: жаркое лето, сухая осень, каменистая почва, близость моря, участок под горой, большое количество росы и поздний сбор.

Такое сочетание дает ни с чем не сравнимый вкус и аромат вина. Его можно использовать вместо парфюмерии, настолько устойчивый запах, а во вкусе одновременно ощущается кислота и сладость. Такие вина производят на юго-западе Франции и северо-западе Испании, а теперь и в Крыму.

МУЗЕЙ ВИНА И АРТЕФАКТОВ

Земля у горы Перчем хранит артефакты разных времен Фото: Анна КИРИЕНКО

Помимо истории виноделия в этом регионе, в подвалах Стевена собрали музейную коллекцию найденных во время распашки и расчистки территории артефактов - остатки керамики, монеты, наконечники стрел, орудия труда виноградарей разных эпох, и спрятанную тут же за каменной кладкой икону. Венчает экспозицию немецкое пианино XIX века, которое к виноделию хоть и не имеет отношения, но прекрасно подходит для вечеров камерной музыки, задуманных на регулярной основе в курортный сезон.

Юрий Шавардов показал икону, которую нашли за кладкой подвала Фото: Анна КИРИЕНКО

- Концерты классической музыки теперь будут проходить два раза в месяц. Следующий - 28 мая, – добавил Шавардов. - В промышленном производстве подвал пока не задействован, это чисто музей. Но в будущем мы планируем, поскольку здесь и холодно, и хорошо, и правильно выдерживать вино в бочках.

В бочках уже этим летом можно будет провести ночь на виноградниках, так сказать, почувствовать себя Диогеном. Для менее экстремального отдыха оборудована большая беседка в можжевеловой роще с видом на Ай-Савскую долину и скальный хребет Кизил-Таша. С этой точки он кажется каменным драконом, устремившимся в сторону Коктебеля к другому представителю древних рептилий Кара-Дагу.

Пианино - ровесник подвала - участвует в концертах классической музыки Фото: Анна КИРИЕНКО

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