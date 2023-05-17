Суд в Ростове приговорил организатора крымской террористической ячейки к 17 годам колонии

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован Фото: Алексей БУЛАТОВ

Южный окружной военный суд вынес приговор организатору и участникам крымской ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Главарь ячейки Александр Сизиков приговорен к 17 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Участники Алим Суфьянов и Сейран Хайрединов получили по 12 лет, четыре из которых они проведут в тюрьме.

Установлено, что Сизиков в 2015 году создал в Крыму ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, в которую вступили Суфьянов и Хайрединов.

– На организованных и проводимых Сизиковым конспиративных собраниях обсуждались вопросы деятельности ячейки, намерения изменить политическую систему и государственное устройство стран, в том числе Российской Федерации при помощи пропаганды, а также ведения войны с противниками идей террористической организации, – говорится в сообщении.

В пресс-службе суда отметили, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Напомним, в марте Южный военный суд приговорил участника крымской ячейки этой террористической организации к 10,5 годам колонии строгого режима. В составе организации он осуществлял пропагандистскую работу, склоняя крымчан вступить в ячейку, а также вел скрытную антиконституционную деятельность, направленную на создание благоприятных условий к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя РФ.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - запрещенная в РФ террористическая организация

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