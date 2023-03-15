Участник крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»* получил 10,5 лет строгого режима

Приговор суда пока не вступил с силу и может быть обжалован Фото: Алексей БУЛАТОВ

Южный окружной военный суд приговорил участника крымской ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* к 10,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

– Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Абдулвапова Аметхана Наджип-огълы, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 и ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ. В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что приговор пока не вступил с силу и может быть обжалован.

Установлено, что Абдулвапов стал участником организации в 2015 году. В ее составе он осуществлял пропагандистскую работу, склоняя крымчан вступить в ячейку, а также вел скрытную антиконституционную деятельность, направленную на создание благоприятных условий к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя РФ. По месту проживания Абдулвапова нашли запрещенную экстремистскую литературу, содержащую идеолого-пропагандистские материалы организации.

Экстремиста задержали в феврале прошлого года.

Напомним, в феврале суд в Крыму оставил под стражей шестерых участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, арестованных в январе текущего года. Защитниками была подана апелляционная жалоба, однако решением Верховного суда РК апелляция оставлена без удовлетворения.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - запрещенная в РФ террористическая организация

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