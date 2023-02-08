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Происшествия8 февраля 2023 12:02

Суд в Крыму оставил под стражей шестерых участников террористической организации

Защитниками была подана апелляционная жалоба, однако решением Верховного суда РК апелляция оставлена без удовлетворения
Екатерина НАЗАРОВА
Под стражу обвиняемых по решению симферопольского суда заключили 25 января 2023 года

Под стражу обвиняемых по решению симферопольского суда заключили 25 января 2023 года

Фото: Артем КИЛЬКИН

Верховный суд Республики Крым оставил под стражей шестерых обвиняемых в участии в террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»)*.

- Суд РК оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу шестерым жителям Крыма, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), - сказано в сообщении пресс-службы суда.

Под стражу обвиняемых по решению симферопольского суда заключили 25 января 2023 года. Защитниками была подана апелляционная жалоба с требованием отменить данное решение, однако решением Верховного суда РК апелляция оставлена без удовлетворения. Рассмотрение жалобы проходило в закрытом судебном заседании.

- Совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ, уголовным законом отнесено к категории особо тяжких и наказание за него предусмотрено только в виде лишения свободы сроком от десяти до двадцати лет, - добавили в пресс-службе.

Напомним, арестовали шестерых членов террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир»* в январе 2023 года. Они будут находиться под стражей до 24 марта.

*«Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») - запрещенная в РФ организация

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