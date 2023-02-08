Суд в Крыму оставил под стражей шестерых участников террористической организации

Под стражу обвиняемых по решению симферопольского суда заключили 25 января 2023 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Верховный суд Республики Крым оставил под стражей шестерых обвиняемых в участии в террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»)*.

- Суд РК оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу шестерым жителям Крыма, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), - сказано в сообщении пресс-службы суда.

Под стражу обвиняемых по решению симферопольского суда заключили 25 января 2023 года. Защитниками была подана апелляционная жалоба с требованием отменить данное решение, однако решением Верховного суда РК апелляция оставлена без удовлетворения. Рассмотрение жалобы проходило в закрытом судебном заседании.

- Совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ, уголовным законом отнесено к категории особо тяжких и наказание за него предусмотрено только в виде лишения свободы сроком от десяти до двадцати лет, - добавили в пресс-службе.

Напомним, арестовали шестерых членов террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир»* в январе 2023 года. Они будут находиться под стражей до 24 марта.

*«Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») - запрещенная в РФ организация

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