Крымский спасатель рассказал о самых опасных горных маршрутах полуострова

Одной из главных проблем путешественника являются интернет-навигаторы, которые не всегда показывают верную дорогу. Фото: Эльвина АПАРИНА

После затянувшихся холодов в Крым, наконец-то, пришло долгожданное тепло. Поэтому жители и гости полуострова все чаще начали отправляться на природу. Некоторые из них выбирают слишком опасные туристические маршруты, которые для неподготовленных людей могут стать фатальными.

Крымский спасатель рассказал, как не испортить отдых и безопасно провести время во время очередного путешествия.

ЛОЖНЫЙ ДРУГ ТУРИСТА

По словам начальника второго поисково-спасательного отделения части горной поисково-спасательной Специализированного отряда МЧС по региону Евгения Крупинина, одной из главных проблем путешественника являются интернет-навигаторы, которые не всегда показывают верную дорогу. Кроме того, в походе бывают ситуации, когда человек оказывается в неизвестном месте без гаджетов, которые помогут определить его местоположение.

- Необходимо учитывать, что даже на уже ранее пройденных маршрутах вероятность заблудиться сохраняется. Этот риск повышается зимой, когда толстый слой снега не дает возможности определить местоположение, или вечером, в сумерках, когда видимость ухудшается. Поэтому туристу перед тем, как отправиться в горы или лес, необходимо зарегистрировать свой маршрут на сайте МЧС и сообщить родным и близким место и время поездки, - отмечает Евгений Крупин.

БОЛЬШОЙ КАНЬОН

Самыми популярным направлением среди туристов считается Большой Каньон Крыма. Красивые фотографии и красочные видео подкупают многих, поэтому они и отправляются на поиски приключений. Но за красотой водопадов и видов скрывается главная опасность - сложная тропа, поэтому важно заранее изучить маршрут для похода. По словам спасателя МЧС, неподготовленные люди часто не понимают, как ориентироваться и могут выйти в другую сторону.

- Только с начала этого года спасатели 5 раз оказывали помощь в данной местности, - отмечает Крупинин.

ГОРА БОЙКО

Гора Бойко также стала излюбленным местом для неопытных путешественников. На ее вершине есть смотровая площадка, с которой открывается красивый вид на Большой каньон, скалу Сююрю-Кая, Малый каньон и гору Седам-Кая. Из-за этого бесстрашные туристы и стремятся дойди до конца маршрута. Но по пути очень легко свернуть с правильной дорожки и заблудиться, так как протоптанных тропинок там нет, а на большей части маршрута даже нет маркировки троп.

- С начала этого года мы восемь раз оказывали помощь на горе Бойко. Граждане выбирают в навигаторе маршрут, проходят вглубь леса, а там нет связи, и навигатор уже не работает. Поэтому, если вы идете куда-то в горы, то скачайте специальную программу с картами, чтобы понимать, где вы находитесь, - рекомендует Евгений Крупин.

По информации ведомства, с начала года на территории полуострова было зарегистрировано 72 туристические группы. Все они без проблем добрались до запланированной точки и вернулись обратно.

- Все прошло без происшествий, оставив только приятные впечатления и незабываемые эмоции от захватывающих видов крымских гор, - отметил спасатель.

Также в МЧС перед очередным путешествием порекомендовали следить за зарядкой телефона и скачать приложение навигатора, которое не требует подключения к Сети. С собой обязательно нужно всегда брать воду, надевать комфортную обувь и одежду, подходящую под местность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму спасли четырех туристов, заблудившихся в районе горы Ай-Петри

Поисковая операция продлилась более семи часов (подробнее)