В Крыму спасли четырех туристов, заблудившихся в районе горы Ай-Петри

Фото: МЧС Республики Крым

Крымские спасатели эвакуировали четырех туристов, которые заблудились в районе горы Ай-Петри в ночь на 9 мая. Об этом сообщает Крымская газета.

– Глубокой ночью 9 мая спасателям поступило сообщение о том, что в районе плато горы Ай-Петри группа туристов из 4 человек потеряла ориентиры на местности из-за сильного тумана. Люди сбились с тропы и не могли самостоятельно продолжить движение, – говорится в сообщении.

Спасатели немедленно выдвинулись на место. Поиски осложнялись непогодой и темным временем суток. На 26-м километре дороги Ялта – Бахчисарай был обнаружен автомобиль «потеряшек». Самих туристов позднее обнаружили в районе горы Сунгурта, в медпомощи они не нуждались. Поисковая операция продлилась более семи часов.

Напомним, 7 марта спасатели нашли туриста, сбившегося с тропы на горе Бойка. Мужчину искали почти сутки.

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