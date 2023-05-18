Международный день музеев в Крыму: какие экскурсии посетить 18 мая 2023 года

Музеи Крыма будут бесплатно работать для посетителей Фото: Мария БЕРК

В Крыму 18 мая отмечается День музейных работников. В честь праздника музеи республики можно посетить бесплатно, такая акция проводится ежегодно. Специально к этой дате многие культурные учреждения готовят новые выставки или обновляют экспозиции.

«Комсомолка» узнала, какие экскурсии можно посетить в Крыму в Международный день музеев 18 мая 2023 года.

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

День открытых дверей по случаю Международного праздника 18 мая проводит Симферопольский художественный музей. Посетить учреждение культуры можно бесплатно с 9:00 до 17:30. В это время можно осмотреть основную экспозицию.

Адрес: Симферополь, улица Карла Либкнехта, 35.

КРЫМСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Учреждение культуры работает 18 мая с 9:00 до 18:00. Желающие прикоснуться к искусству смогут самостоятельно осмотреть экспозиции: «Мозаика культур Крыма», «Русский самовар. Традиции чаепития», «Музей украинской вышивки им. В.Роик» и временные выставки.

Адрес: Симферополь, улица Пушкина, 18.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ТАВРИДЫ

Крымчан и гостей полуострова ждут с 11:00 до 19:30. Посещение всех залов, как и в других музеях, будет полностью бесплатным. Тем не менее, в эти маршруты не входит экскурсия в «Золотую кладовую». Посетить выставку можно будет только платно.

Адрес: Симферополь, улица Гоголя, 14.

ВОРОНЦОВСКИЙ ДВОРЕЦ

Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник открывает двери Воронцовского дворца 18 мая 2023 года в 9:00. Бесплатно посетить знаковые места можно до 18:00, однако, кассы работают лишь до 17:15.

Адрес: Алупка, улица Дворцовое Шоссе, 18.

ХАНСКИЙ ДВОРЕЦ

Гостей ждут и в Бахчисарае. Экскурсии по Ханскому дворцу 18 мая будут проходить каждый час - с 9:00 до 17:00.

- По Музею истории и культуры крымских татар экскурсии организованы по графику. В рамках Международного дня музеев посещение объектов Бахчисарайского музея-заповедника будет бесплатным, - отметили в пресс-службе культурного учреждения.

Адрес: Бахчисарай, улица Речная, 133.

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