Маковое море: самые красивые фотографии с алых полей Крыма

В этом году маки начали расцветать в середине мая. Фото: Крым и Севастополь в моем сердце / ВК

Крым полон не только живописными видами, но и красивыми цветениями. Не успели отцвести миндаль, персик и сакура, тут же подоспела сирень, а за ней и маки. В конце мая жителей полуострова захватывает «маковое безумие». Люди со всех уголков Крыма выезжают на алые поля, чтобы сделать оригинальные фотографии.

Проблема аленьких цветочков в том, что они очень быстро раскрываются, но также быстро опадают и вянут. Фото: Юрий ЮГАНСОН

В этом году маки начали расцветать в середине мая, поэтому уже сейчас за городом можно встретить целые делегации фотографов. Толпы людей спешили поехать за город, чтобы сделать оригинальные фото. Тем более, погода сейчас подходящая - тепло, ни одной тучки и яркое солнце.

Успеть на цветение маков можно будет еще как минимум две недели. Найти алые поля точно не составит труда, ведь они растут по всему Крыму около дорог, на побережье и в степных районах. Наткнуться на них можно даже в черте города, но для красивых снимков придется постараться.

Полюбоваться маками можно по всему полуострову Фото: Юрий ЮГАНСОН

Больше всего этих красивых цветов находится:

- Около трассы, которая ведет от Чонгара к Джанкою;

В районе Севастополя около Херсонеса, Инкермана и Президентской трассы от Симферополя до Севастополя;

В основном больше всего маковых лугов сконцентрировалось в районах недалеко от Бахчисарая. Фото: Юрий ЮГАНСОН

- Недалеко от мыса Казантип;

- Между Коктебелем и Судаком;

- На заброшенных полигонах около Керчи;

- В Евпаторийском районе около озера Донузлав;

- Рядом с мысом Тарханкут;

- В Бахчисарайской районе:

- В селе Танковое;

- В селе Красный мак;

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Чтобы получить самые красивые кадры, на цветочные плантации нужно ехать на рассвете или во время заката. Так можно застать время с красивым светом и меньшим количеством людей, которые так и норовят влезть в кадр.

Маки — непредсказуемые растения, так как их цветение всегда зависит от погоды Фото: Юрий ЮГАНСОН

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