Крым утопает в маках: Самые красивые фотографии с полей полуострова

В этом году маки начали цвести в конце мая. Фото: Крым и Севастополь в моем сердце / ВК

В конце мая крымчане в погоне за волшебными снимками дружно отправились на маковые поля. Толпы людей спешили поехать за город, чтобы сделать оригинальные фото. Тем более, погода была подходящая - тепло, ни тучки и яркое солнце.

Сфотографироваться в маках в основном приезжают девушки, влюбленные парочки или семьи. Фото: Крым и Севастополь в моем сердце / ВК

Маки - очень непредсказуемые растения: они могут расцвести как в середине мая, так и в конце, в зависимости от погоды. Бутоны быстро сбрасывают лепестки, поэтому нужно успеть поймать момент, когда поля пестрят большим количеством ярких цветов.

Маки - очень непредсказуемые растения. Фото: Крым и Севастополь в моем сердце / ВК

Около алых полей в одно время столпилось столько желающих получить красивые кадры, что на дорогах даже образовались пробки. Машины стояли без движения около 20 минут, а люди пытались пробраться в самую середину поляны, чтобы захватить все масштабы красоты.Местные жители и гости полуострова старались сделать оригинальные фотографии. Кто-то подбирал необычные наряды, а кто-то даже устроил фотосессию с лошадью.

В Севастополе прямо около моря тоже расцвели алые цветы. Фото: Крым и Севастополь в моем сердце / ВК

В этом году маки начали цвести в конце мая. Фото: Крым и Севастополь в моем сердце / ВК

Перед «маковым» сезоном «Комсомолка» уже рассказывала о самых удачных местах для алой фотосессии. В список адресов попали село Танковое, поселок Красные маки, мыс Казантип и другие районы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Маковые поля: Куда поехать на выходных в Крыму ради красивых фотографий

«Комсомолка» публикует список мест для лучших снимков в инстаграм (подробнее)

Сотни машин и людей: Крымчане ринулись на маковые поля за красивыми фотографиями

На грунтовой дороге, ведущей к полю близ Терновки, образовалась пробка из желающих сделать кадр (подробнее)