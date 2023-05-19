Газ подорожал на треть: как изменились цены на коммуналку в Крыму за пять лет

Основные платежи заметно подорожали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цены на коммунальные услуги - одна из самых волнующих тем для крымчан. Несмотря на то, что тарифы в республике остаются на одном из самых низких уровней в стране, они все равно растут с каждым годом. Рост стоимости происходит постепенно, поэтому остается относительно незаметным для жителей. Однако за несколько лет «набегает» внушительная сумма.

«Комсомолка» решила разобраться, как изменилась оплата коммунальных услуг в Крыму за последние пять лет.

ТАРИФЫ РАСТУТ С КАЖДЫМ ГОДОМ

С 1 декабря 2022 года в Крыму повысили тарифы на воду, электричество, газ, отопление и мусор. Новые цены опубликованы в соответствующих разделах официальных сайтов ресурсных организаций. Действовать они будут полтора года.

Так, тариф на электричество с 1 декабря прошлого года проиндексирован на 9%. Таким образом, стоимость 1 кВт в час при потреблении до 150 кВт в месяц для жителей городов республики сейчас составляет 3,93 рубля, от 150 кВт до 800 кВт в час в месяц - 4,98 рубля, свыше 800 - 6,62 рубля.

В 2018 году стоимость 1 кВт в час составляла 2,43 рубля при потреблении до 150 кВт в час, от 150 до 800 - 3,04 рубля, а свыше - 4,95.

- Для абонентов из сельской местности установлены следующие тарифы: до 150 кВт в час в месяц - 3,71 рубля, от 150 до 800 кВт в час - 4,62 рубля, свыше 800 кВт в час - 6,62 рубля, - уточнили в пресс-службе ГУП «Крымэнерго».

Путем нехитрых подсчетов выясняем, что за пять лет электричество подорожало в среднем на 32%.

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО СТАЛО ЗОЛОТЫМ

На втором месте по увеличению стоимости коммунальных услуг оказался газ. Несмотря на то, что электричество все же подорожало сильнее, именно цены на голубое топливо больше всего будоражат крымчан.

- Ощущение, что за эти годы газ подорожал раза в три, - поделился с «КП-Крым» симферополец Сергей, - особенно ощутима разница зимой, когда газовая колонка у меня дома работает круглосуточно.

Мужчина рассказал, что за газ в трехкомнатном частном доме он платит порядка 2,5 тысяч рублей в месяц. Голубое топливо, однако, используется не только для приготовления пищи и нагрева воды, но и в качестве отопления. Жительница Бахчисарая Наталья при этом отмечает, что эта графа коммунальных платежей обходится ей в 199 рублей в месяц. Сумма фиксирована - в квартире у женщины нет счетчиков.

По данным Государственного комитета по ценам и тарифам Крыма, с 1 декабря 2022 года стоимость природного газа для населения и приравненных к ним категорий потребителей при наличии приборов учета составит 6,02 рубля за 1 кубический метр.

А пять лет назад стоимость газа составляла 4,2 рубля за кубометр. За это время его стоимость увеличилась на треть - ровно на 30%.

Коммуналка дорожает с каждым годом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЗА ТЕПЛО НУЖНО ПЛАТИТЬ

Для жителей многоквартирных и частных домов, подключенных к централизованному отоплению, именно эта часть «коммуналки» является самой дорогой. Только за последний год оно увеличилось в цене на 11,4% - средний тариф в 2023 году составляет 2699,29 рубля за Гкал. В среднем, в 2018 году отопление стоило 2280 рублей, что на 15,5% меньше, чем сейчас.

Похожая ситуация и с уборкой мусора: вывоз ТКО также подорожал на 11,4% по сравнению с прошлым годом, и на 19% за пять лет. В 2018 году максимальный тариф составлял 47 рублей с одного человека в месяц, а теперь жителям городов придется выложить почти 59 рублей.

НА ВОДЕ НЕ ЭКОНОМИМ

Меньше всего с 2018 года в Крыму подорожала вода. Если раньше за кубометр крымчане платили 31,5 рубля, то по новым расценками он стоит 37 рублей. Итого - 14,7%.

Таким образом, основные платежи по коммунальным услугам заметно подорожали. А если добавить к этому стоимость услуг управляющей компании, набегает весьма нехилая сумма.

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