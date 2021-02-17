Как изменились цены на коммунальные услуги в Крыму за последние пять лет

Сейчас средняя оплата тарифных счетов составляет от двух до трех тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Одной из самых волнующих тем для граждан являются цены на коммунальные услуги. Они регулярно растут, опустошая наши кошельки. Чтобы увидеть эту динамику, «Комсомолка» решила разобраться, как изменилась оплата коммунальных услуг в Крыму за последние пять лет.

Данные по стоимости коммуналки за последние пять лет Фото: Александра Тимощенко

По данным Государственного комитета по ценам и тарифам Крыма, по отношению к 2016 году стоимость «коммуналки» на полуострове выросла не более чем на 10-15 % в среднем по региону. Тарифы на газ и тепло повысились на 10%, на электроэнергию и водоснабжение на 15%, а на услуги утилизации мусора на 8%.

В 2016 году цена за киловатт составляла 1,74 в том случае, если не превышен месячный лимит в 150 киловатт. В противном случае стоимость электроэнергии доходила бы до 2,18 рубля.

Услуги водоснабжения на полуострове в 2016-м году подорожали на 15%. И если раньше за кубометр крымчане платили 17,83 рубля, то в 2016-м стали отдавать за воду 20,33 рубля.

Стоимость газа пять лет назад подпрыгнула с 3,225 до 3,547 рубля. Стоимость отопления составляла 2 145 рублей.

Выходит, что в среднем стоимость коммуналки для стандартной «двушке» едва превышала три тысячи рублей.

С 1 июля 2017 года цены на коммуналку вновь выросли примерно на 15%. Спустя еще год цены на услуги ЖКХ почти не поменялись, кроме электроэнергии и газоснабжения. По информации Госкомитете по ценам и тарифам, стоимость газа за 1000 метров кубических дошла до 4265,2 рублей, а электроэнергия обходилась в 2,70-3,38 рублей за киловатт.

В 2019 году цены на коммунальные услуги вновь выросли. За киловатт жителям Крыма приходилось платить от 3,04 до 5,03 рублей. Тарифы на воду почти не подорожали. Цена за один кубический метр составила 31,55 рубля.

В прошлом году цены на электрическую энергию для населения полуострова составили от 3,04 - 5,03 рублей. Стоимость газа и отопления варьировалась от 5,18711 до 8,65271 рублей за один метр кубический. Цены на водоснабжения оставались неизменны.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинцы или крымчане: Кто платит больше за коммунальные услуги

«Комсомольская правда» сравнила уровень доходов (подробнее)

Какие изменения ждут жителей Крыма в 2021 году

Что изменится для крымчан после Нового года (подробнее)