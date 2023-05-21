«Это даже хорошо, что они такое говорят»: Развожаев прокомментировал угрозы Буданова уничтожить 3 миллиона крымчан

Губернатор рассказал, в каком случае глава украинской разведки может побывать в Севастополе. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об уничтожении 3 миллионов крымчан. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

Буданов заявил, что крымчане – это 3 миллиона людей, живущих «под пропагандой РФ». Глава ГУР назвал жителей полуострова «видоизмененными людьми».

– Справедливая ответственность в нашем понимании для определенных людей за их поступки может быть – только физическое уничтожение, – сказал Буданов.

Развожаев прокомментировал слова главы украинской разведки.

– Это даже хорошо, что они такое говорят. Тем больше будет понимания у тех, кто сейчас в «нейтралитете» и не поддерживает СВО, – отметил севастопольский губернатор.

Развожаев также отметил, что сомневается в достоверности слов Буданова о детстве, проведенном в городе-герое.

– В это конечно верится с трудом, потому что любой человек, который хотя бы чуть-чуть знает историю города-героя, должен понимать, что уничтожить севастопольцев не получалось ни у кого и никогда, – подчеркнул губернатор.

Кроме того, градоначальник прокомментировал заявление главы украинской разведки о его намерении побывать в Севастополе.

– А вообще шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей Победы, если он останется жив, и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе, – заключил Развожаев.

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