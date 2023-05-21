Часть Симферополя осталась без света 21 мая

Свет планируют включить через полчаса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 22 мая, часть Симферополя осталась без электричества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

– Технологическое отключение электроэнергии в Симферополе. Сработала автоматика, – отметил он.

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев в своем Telegram-канале написал, что некоторые районы крымской столицы остались без света.

– Специалисты выясняют причины и работают над их устранением. Свет появится примерно через 30 минут, – отметил градоначальник.

Афанасьев добавил, что держит ситуацию на контроле.

В «Крымэнерго» отметили, что произошло технологическое нарушение на линии.

– Отключенная нагрузка составила 42 МВт, – отметили на предприятии.

Сотрудники «Крымэнерго» приступили к ликвидации последствий аварии. Оижидается, что электроснабжение восстановят в течение часа.

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