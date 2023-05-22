Освобождала от исправительных работ: в Крыму судебный пристав «наварилась» почти на миллион рублей на осужденных

Подозреваемая написала явку с повинной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бахчисарайском районе судебного пристава-исполнителя подозревают в получении взяток, злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

За взятки в размере 25 тысяч рублей подозреваемая освобождала осужденных от исправительных работ.

– На основании сфальсифицированных документов должностное лицо оканчивала исполнительные производства, отменяя назначенные меры принудительного исполнения и ограничения, – пояснили в СК.

В ведомстве добавили, что на счету пристава 38 преступлений. Фигурантку отстранили от занимаемой должности на время предварительного следствия. Женщина полностью признала свою вину и написала явку с повинной. Сейчас подозреваемая тесно сотрудничает со следствием.

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