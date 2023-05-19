На выходных жителей и гостей полуострова ожидает очень насыщенная программа Фото: Евгения ГУСЕВА

Каждый год крымчан и гостей полуострова радуют интересными постановками и мероприятиями. Традиционно в конце мая по всей России проходит акция, когда разные выставки можно будет посетить абсолютно бесплатно. В этом году «Ночь музеев-2023» в Крыму пройдет 20 мая, а ее главной темой станет «История и истории».

ПРОГРАММА НА «НОЧЬ МУЗЕЕВ-2023» В КРЫМУ

СИМФЕРОПОЛЬ

В крымской столице на выходных посетителей Симферопольского художественного музея ждет много интересного. Так, в 16:00 гостям покажут комедийный семейный спектакль «А все-таки она вертится». Для зрителей его презентует студия INTRO, а затем пригласят поучаствовать в мастер-классе по живописи, интерактивной программе для дошколят «Пластилиновые истории». Желающие могут поучаствовать в викторине «Метаморфозы цвета».

Вечером гостям музея продемонстрируют фильмы, которые ранее участвовали в VI Крымском фестивале документального кино «КрымДок».

В Центральном музее Тавриды симферопольцев ждет самая богатая программа. С 16:30 и до самого вечера здесь распланированы разные мастер-классы, беседы, встречи, выставки и концерты. «Ночь музеев» начнется с беседы по выставке «…Решилися мы взять под Державу нашу…» к 240-летию издания манифеста Екатерины II о принятии в состав Российской империи Крымского полуострова. После пройдут мероприятия, посвященные зоологической коллекции музея и диораме «Бой 2-го партизанского отряда 1-й бригады на высоте Колан-Баир 30 декабря 1943 г.» А затем до 19:00 для желающих будет открыт семейный кинозал, где пройдут специальные мастер-классы «Очень умелые ручки».

ЯЛТА

Так как Ялта всегда славилась своими прекрасными дворцами-музеями, предстоящая акция будет отличным шансом бесплатно их посетить. С 16:00 и до 17:30 в знаменитом Ливадийском дворце пройдут бесплатные экскурсии внутри музея. А с 18:00 до 20:00 начнется череда тематических костюмированных экскурсий «Тени царской Ливадии».

В 21:00 в зале дворца начнется онлайн-презентация выставки «Милая сердцу Ливадия. На ней гости посетят экспозицию под открытым небом, встретят чеховских персонажей на дорожках сада.

КОКТЕБЕЛЬ

20 мая крымчане смогут абсолютно бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Киммерия Волошина». Они будут открыты с 16:00 до 20:00.

ФЕОДОСИЯ

Найти интересные мероприятия жителям и гостям курортного города предлагают в Музее Марины и Анастасии Цветаевых. На вечер субботы там запланирована экскурсия «Роль семьи Цветаевых в русской культуре», а также музыкальный концерт «Аллилуйя любви», посвященный юбилеям Андрея Вознесенского и Бориса Чичибабина. Кроме того, все желающие смогут посетить выставку «Свеча горела», на которой увидят работы художественной студии по изготовлению свечей «Юланта».

БАХЧИСАРАЙ

В районе Старого города Бахчисарая в историко-культурном музее-заповеднике состоится тематическое мероприятие «Исмаил Гаспринский – учитель учителей». Оно начнется в 18:00.

СЕВАСТОПОЛЬ

В главном символе города-героя – «Херсонесе Таврическом» с 19:00 и до 01:00 гостей ждет насыщенная программа с театрализованными представлениями, уникальными выставками, мастер-классами и фотосессиями.

В Музее обороны Севастополя будут организованы экскурсии и обучающие мероприятия с концертами и кинопоказами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Международный день музеев в Крыму: какие экскурсии посетить 18 мая 2023 года

Музеи в Крыму будут бесплатно работать 18 мая 2023 года (подробнее)