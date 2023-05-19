Запорожская область - аграрный регион, и в этой отрасли задействована большая часть жителей. Фото:пресс-служба ГУП «Государственный зерновой оператор»

Сельское хозяйство в Запорожской области продолжает развиваться, несмотря на санкции Запада. Во времена Украины все фабрики и объекты инфраструктуры находились в частных руках и приносили выгоду только их хозяевам, а не населению. Не секрет, что Запорожская область - это в основном аграрный край, и в этой отрасли задействована большая часть жителей региона. С приходом России деятельность всех агропромышленных компаний теперь контролируется государством и направлена в первую очередь на то, чтобы приносить пользу людям.

Интеграция Запорожской области в российскую систему проходит по опыту Крыма. Ведь кому, как не жителям полуострова знать, что такое работать в условиях провокаций и санкций со стороны западных стран. В ходе пресс-конференции вице-председатель Совета министров - министр АПК и продовольственной политики нового региона России Светлана Шевченко рассказала о мерах поддержки со стороны Крыма и всей России, а также о посевной кампании в регионе. На встрече присутствовали и иностранные журналисты, которые побывали в Запорожской области и лично убедились, что «правда», которую тиражируют в западных СМИ, кардинально отличается от реальной жизни в Запорожской области.

ОСОБЕННОСТЬ РУССКИХ ЛЮДЕЙ

Развитие сельского хозяйства - одна из главных задач властей Запорожской области. Еще в прошлом году удалось засеять более 960 тысяч Га земли, а общий показатель урожая составил рекордные 2,2 млн тонн зерна. Как подчеркнула министр АПК нового региона РФ Светлана Шевченко, в 2023 году этот показатель планируется увеличить на 10%.

- Наше население было очень удивлено, когда с приходом России, аграрии начали получать субсидии на производство. Потому что при Украине такого не было, и фермеры с радостью откликнулись и пошли работать, - отметила Светлана Шевченко.

Чтобы сохранить агропромышленность Запорожской области, власти проделали огромную работу. Быстрее интегрироваться в российскую систему помогли, в том числе, и крымские специалисты и управленцы.

- Помощь Крыма неизмерима, - добавила Светлана Шевченко, - У русских вообще есть такая особенность: когда у соседа что-то случается, все приходят на помощь. Опыт полуострова позволил пройти все сложности быстрее и проще.

Иностранные журналисты рассказали о поездке в Запорожскую область в ходе пресс-конференции в Симферополе. Фото: пресс-служба ГУП «Государственный зерновой оператор»

ЗАПРЕТЫ ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ

Экспортировать зерно на мировой рынок фермеры Запорожской области не могут из-за санкций. Одно из главных госпредприятий, которое занимается сбором, хранением, обработкой и доставкой зерна от всех фермеров Запорожской области - «Государственный зерновой оператор» - попало под американские запреты.

Побывали в новом регионе России и зарубежные журналисты, которые убедились лично: сельское хозяйство развивается, несмотря на санкции. Фото:пресс-служба ГУП «Государственный зерновой оператор»

Как рассказал журналист из Турции Озгур Алтынбаш, посетивший по приглашению ГУП «ГЗО» Запорожскую область, такие ограничения идут во вред не России, а лишь приближают мировой продовольственный кризис.

- Многие страны нуждаются в российском зерне, особенно африканские. Но мы все видим, что происходит с зерновой сделкой - европейские страны забирают 95% всего зерна, а тысячи людей в Африке умирают из-за голода, - отметил он.

По словам журналиста, Европа действует исключительно в своих интересах. А жители Турции не поддерживают это решение.

Журналист из Турции Озгур Алтынбаш. Фото: пресс-служба ГУП «Государственный зерновой оператор»

- Мы можем заключить соглашение с Россией между Турцией и Катаром. В пандемию цена возросла в два раза, и весь мир нуждается в российском зерне.

Запад не пускает на мировой рынок огромные партии пшена и кукурузы. Так, «Государственный зерновой оператор» может хранить порядка 1 миллиона тонн зерна. Это примерно одна десятая от полугодового объема импорта крупнейших покупателей российского зерна (Турция, Египет, Иран) или весь объем импорта Судана или Бангладеша за полгода.

ОРУЖИЕ ПРОТИВ МИРНЫХ ГРАЖДАН

Фермеры Запорожской области продолжают засеивать поля и работать, несмотря и на регулярные обстрелы со стороны ВСУ. Журналист из Эфиопии Ледет Мулета была шокирована цинизмом киевского режима.

- Драматичным моментом для меня было увидеть, как сгорело зерно в результате обстрела. Я из африканской страны и прекрасно понимаю, как люди в нем нуждаются и каким трудом это все достается.

Журналист из Эфиопии Ледет Мулета. Фото: пресс-служба ГУП «Государственный зерновой оператор»

Ледет Мулета также подчеркнула, что санкции - это оружие, направленное против мирных граждан - фермеров.

Несмотря на попытки стран Запада дестабилизировать ситуацию с агропромышленным комплексом в Запорожской области, власти были к ним готовы. Как подчеркнула министр АПК и продовольственной политики Светлана Шевченко, Запорожская область полностью обеспечена зерновым материалом и способна «прокормить» не только своих жителей, но и экспортировать продукцию - уже идет сотрудничество с Турцией, ведутся переговоры с Китаем.

- Мы возродим отечественную селекцию, наши семена будут еще лучше по качеству. При этом, по цене они ниже, что положительно сказывается на нашей рентабельности, - заключила Светлана Шевченко.

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