79-летняя героиня программы «Жди меня» умирает в больнице Симферополя из-за бюрократических проволочек

Дочь не может забрать пенсионерку домой в Донецк из-за отсутствия документов. Фото: Юрий Обозенко/Вк

Историю 79-летней Людмилы Ивановны, которая просила милостыню в центре Симферополя, поведал своим подписчикам крымский волонтер Юрий Обозенко. С пенсионеркой Юрий познакомился случайно, увидев ее у подземного перехода с протянутой рукой. Женщина нуждалась в медицинской помощи, но попасть в больницу не могла из-за отсутствия документов. Практически без ничего она оказалась на улице после смерти мужа. В его квартиру она была вписана без права на жилплощадь, а родственников покойного супруга не смутил ни ее преклонный возраст, ни тот факт, что идти ей некуда. После похорон Людмилу Ивановну выставили за дверь. Почти год она жила на вокзале, отдавая за ночлег по нескольку сотен рублей в день.

Волонтер добился, чтобы пенсионерку поместили в больницу. Помогал ей продуктами, средствами гигиены, медикаментами. А спустя время на него вышли авторы программы «Жди меня». Оказалось, что Людмилу Ивановну давно разыскивает дочь, которая сейчас живет в Донецке. Связь с матерью она потеряла в 2005 году. А спустя 10 лет самой Людмиле Ивановне сообщили о смерти дочери.

Долгожданная встреча близких людей состоялась в конце прошлого года. Но забрать мать к себе у женщины так и не получилось. Процесс оформления документов слишком затянулся.

-Сейчас бабушка лежит в ожоговом отделении в 6-й больнице, где ей делали пересадку кожи. Ей нужно терапевтическое лечение, но брать ее все отказываются, то мест нет, то просто сбрасывают меня. Дочка бьется и пытается сделать ей документы, - отмечает волонтер.

Людмила Ивановна просила милостыню в центре Симферополя, чтобы оплатить ночлег. Фото: Юрий Обозенко/Вк

Людмила Ивановна родилась и выросла в Таганроге. Там же поступила в институт, после окончания которого долгие годы работала в местном краеведческом музее. В начале 90-х, когда музеи были на грани выживания, женщина во второй раз вышла замуж и уехала в Крым.

Сейчас она без документов в симферопольской больнице и очень слаба. Уже полгода дочь и телеканал НТВ пишут запросы в Таганрог для подтверждения личности пенсионерки. Но воз и ныне там, сетует Юрий Обозенко.

- Бабушка сдает конкретно, уже не встает с кровати, ест очень мало. Был на этой неделе у нее, приносил памперсы и пелёнки. Мне разрешили с ней увидеться. Больно было на нее смотреть, бабушка тяжёлая. Дочка плачет и не знает, что делать, как оформить ей документы, как забрать ее домой.. В ответ приходят одни отписки, - отмечает волонтер.

Помочь пенсионерке пытаются неравнодушные крымчане. Они репостят сообщения на странички местных властей и уполномоченного по правам человека. Но вопрос пока так и остается нерешенным.

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