В Крыму открыли караимскую кенассу: 7 фото возрожденного культового объекта

В Симферополе на открытии кенассы выступил фольклорный ансамбль.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
20 мая в Крыму произошло важное и значимое событие – прошло торжественное открытие объекта культурного наследия «Кенасса» в Симферополе.
Культовый объект возобновил работу 20 мая 2023.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Культовое сооружение караимов несколько лет находилось на реставрации, которая позволила вернуть ему былой облик.
- Кенасса, храм крымских караимов, была построена в 1896 году. Реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Кенасса» началась в 2016 году, - сообщили в пресс-службе Общественной палаты Республики Крым.
На реставрацию ушло 233,3 миллиона бюджетных рублей.
Открытие кенассы привлекло внимание общественности.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В торжественном открытии исторически значимого объекта приняли участие политики, высокопоставленные чиновники и представители крымской, симферопольской и мелитопольской караимских общин.
Караимская кенасса в Симферополе.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил: - В украинский период караимы долго добивались возврата здания религиозной общине, но историческую справедливость восстановили только после воссоединения Крыма с Российской Федерацией.
караимская кенасса - колоритная достопримечательность столицы Крыма.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Руководитель региона считает, что караимской кенассе в Симферополе суждено стать не только представительным религиозным и этнокультурным центром, но колоритной достопримечательностью крымской столицы, точкой притяжения для гостей полуострова.
Экспонаты для будущего музея имени Тамары Ормели.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Также стало известно, что в здании кенассы планируется создать музей, который будет носить имя Тамары Ормели. Ведь основа коллекции будущего музея – экспонаты, предметы быта крымских караимов, собрала и сохранила, прикладывая немалые усилия, эта неравнодушная крымчанка.
Тамара Ормели, родилась в 1916 году в семье симферопольского караимского газзана, но, к сожалению, не дожила до возрождения кенассы. Автор книги и работ о крымских караимах, знаток и хранитель культуры и истории народа, ушла из жизни в 2014 году в возрасте 98 лет.
Перед входом в храм принято снимать обувь.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
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