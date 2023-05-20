«Детей чуть не размазало по асфальту»: соцсети взорвало видео грубого нарушения правил движения сотрудниками ГИБДД Севастополя

Экипаж ДПС грубо нарушил правила дорожного движения. Фото: кадр видео Наталья Жук/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В Севастополе автомобиль ДПС промчался по «зебре» прямо перед носом у 3 детей-пешеходов. Несовершеннолетние чудом не попали под колеса машины стражей порядка.

- Буквально секунда и случилась бы страшная трагедия - детей размазало бы по асфальту! Благо, что они шли, а не бежали, что спасло от неминуемой гибели под колесами «доблестных» сотрудников ГИБДД г.Севастополя. Стражи порядка пролетели по разделительной линии и «зебре» без сирены, - такой пост сопровождает видео, которое буквально взорвало соцсети – почти сотня тысяч просмотров, без малого тысяча «лайков» и две сотни комментариев.

Автор видео подробно описывает все «прегрешения» нарушения сотрудников ГИБДД: не убедились в безопасности проезда пешеходного перехода, хотя в правом ряду обзор заслонял экскаватор; не подали звуковой сигнал, чтобы пешеходы могли остановиться и пропустить спецтранспорт.

- Родители, если вы узнали своих детей, то обнимите крепко-крепко - они второй раз на свет родились! - так эмоционально очевидец завершает пост к видео.

Пользователи соцсети тоже щедро выразили свои чувства, комментируя инцидент: «Речь идет о вседозволенности, переходящей в банальное хамство. Необходимо уволить из рядов МВД этих «правоохранителей», пока они не наделали беды»; «Уволить - маловато, в тюрьму нужно отправить, ведь с полицейских спрос вдвойне»; «Отпишутся в итоге, что ехали с сиреной, а у автора видео еще и проблемы будут, что звук неродной использовал».

Появился и самый главный комментарий – официальный, который набрал несколько сотен «лайков».

- В одной из социальных сетей выявлена видеозапись, на которой запечатлен служебный автомобиль ДПС, водитель, которого не выполнил требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении. Назначено проведение служебной проверки, по результатам которой действиям сотрудников Госавтоинспекции будет дана соответствующая правовая оценка, - так прокомментировали инцидент в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

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