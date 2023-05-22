Избил и связал шнурком: крымчанин сел на 13 лет за убийство возлюбленной

Убив девушку, мужчина украл ее телефон и на следующий день продал за 4 тысячи рублей

Житель города Саки приговорен к 13 годам колонии за убийство возлюбленной в ходе пьяной ссоры. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Крым.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в убийстве и краже имущества. Согласно приговору, в марте 2022 года житель Сак 1991 года рождения выпивал вместе со своей возлюбленной, в процессе они поссорились. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил девушку по голове, а когда она упала, продолжил наносить удары, но уже ногами в область груди.

– Позже он перевязал девушке руки шнурком, на лицо положил футболку, которую обвязал удлинителем, и оставил в комнате. Девушка умерла от полученных травм и тяжелого травматического шока. В этот же день подсудимый похитил мобильный телефон потерпевшей, который продал на следующий день за 4 000 руб, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании суда первой инстанции мужчина признал вину в убийстве, однако отрицал факт продажи телефона. Сакский районный суд признал мужчину виновным по обеим статьям и приговорил к 13 годам и шести месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Также суд удовлетворил гражданский иск, заявленный в части взыскания с подсудимого суммы в счет возмещения расходов на погребение потерпевшей и компенсации морального вреда.

Защита с приговором суда не согласилась и подала апелляцию. Судебная коллегия Верховного Суда апелляцию отклонила, однако смягчила наказание на 3 месяца.

– Вместе с тем судебная коллегия Верховного Суда Республики Крым определила исключить из описательно – мотивировочной части приговора указание на наличие у осужденного отягчающего обстоятельства – рецидива преступлений. Так как, при призвании рецидива преступлений не учитываются судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет. В связи с чем, назначенное осужденному наказание было смягчено до 13 лет трех месяцев лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменения, – объяснили в суде.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Крымчанину, задушившему жену поясом от халата, вынесли приговор

В Крыму убившего и закопавшего жену в сарае мужчину осудили на 9 лет (подробнее)