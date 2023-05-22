Сезон дельфинов в Крыму: где можно встретить стаи диких млекопитающих

На полуострове мирно уживаются три вида дельфинов. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Туристы, которые уже начинают приезжать в Крым на отдых, открыли для себя новое развлечение. Когда привычные походы с палатками и отели надоели, а море еще холодное, в ход идут морские прогулки с дельфинами!

На катерах и лодках людей отправляют в места, где обитают эти умные животные. Всего за один-два часа в таком месте можно зарядиться эмоциями на год вперед. Рассказываем, где в Крыму можно встретить целые стаи дельфинов.

ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД

По информации Центра спасения и реабилитации морских млекопитающих в РК «Безмятежное море», на полуострове мирно уживаются три вида дельфинов – азовка или морская свинья, афалина и белобочка. Первые два вида даже занесены в Красную книгу России, поэтому требуют особенно бережного отношения, так как находятся под угрозой исчезновения.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ НА ДЕЛЬФИНОВ

Есть места, где увидеть этих млекопитающих можно на расстоянии вытянутой руки. Обычно это акватория Балаклавы, Фиолента, Нового Света, Судака и Гурзуфа. Встретить дельфинов также можно и в Азовском море недалеко от Керчи. Например, в Балаклаве предприимчивые владельцы катеров и моторных лодок даже придумали целую рекламную кампанию для привлечения туристов. С самого рассвета и до позднего вечера людей отвозят в открытое море, где они могут очень близко полюбоваться дельфинами.

Стоимость такого путешествия оплачивается в пределах от двух до трех тысяч за час, но эмоций хватает надолго.

Обычно близко к людям подплывают афалины. Их тело длиной до 2,5 метров. Они весят до 300 килограммов, а главной особенностью этих млекопитающих зоологи называют высокую контактность и привязанность к человеку. Они ловко проплывают рядом с туристическими катерами и не боятся людей.

Скорость движения животных может достигать 60 километров в час, однако они редко перемещаются на дальние расстояния и предпочитают оседлый образ жизни. Всего в Черном море насчитывается около семи тысяч афалин, но, к сожалению, из-за браконьерства их число уменьшается.

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВСТРЕЧИ

Чаще всего встретить «улыбчивых» млекопитающих можно именно в мае. На полуострове последний месяц весны называют «сезоном дельфинов», когда в море выходит не так много туристов, а погода пока балует комфортной прохладой.

Конкретное время для морской прогулки сложно предугадать, но, как показывает практика, чаще всего отдыхающие наблюдают их в период с 6:00 до 11:00, а также во второй половине дня, начиная с 17:00, и до позднего вечера. Штиль и безветренная погода увеличивают шанс встречи.

МНЕНИЕ ЗООЗАЩИТНИКОВ

По словам крымских зоозащитников, иногда излишнее внимание к редким животным может и навредить им. В Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» считают, что к гибели млекопитающих приводят люди с добрыми намерениями, которые бросают им рыбу и пытаются погладить.

- Каждый год мы сталкиваемся с дельфинами, которые изменили свое поведение из-за того, что люди пытаются их подкармливать. Чаще всего такое наблюдается в Балаклаве и Ялте. В результате, стремясь добывать пищу с наименьшими усилиями, животные тратят больше времени на выпрашивание еды, чем на охоту, и теряют здоровый страх перед людьми, регулярно приближаясь к лодкам, орудиям рыболовства и потенциально недружелюбным людям, оказываясь в опасной ситуации. Большинство известных нам попрошаек страдают от нехватки веса, травм, запутывания, проглатывания крючков, - отметили в пресс-службе центра реабилитации дельфинов.

Зоозащитники также добавили, что люди могут помочь предотвратить подобный вред, если не будут кормить млекопитающих, трогать их и бросать мусор в море. А для рыбалки лучше всего использовать биоразлагаемую леску.

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