Крымские ученые стали свидетелями любовных утех дельфинов

Лучше всего любоваться дельфинами в открытом море. Фото: Наталья Макеева

Весной у берегов Крымского полуострова можно увидеть китообразных, которые не скрывают свою личную жизнь от посторонних глаз.

Сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» рассказали, что в этом мае им посчастливилось встретить шуструю компанию белобочек.

За дельфинами очень интересно наблюдать в открытом море. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

- Крайне резвая и энергичная группа из семи дельфинов, которая пришла из открытого моря к Балаклавской бухте на полной скорости, совершала длинные большие пологие прыжки из идеально гладкой поверхности воды при полном штиле, - поделились наблюдениями исследователи.

У белобочек начался брачный сезон. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Эксперты объяснили, что причина буйного поведения китообразных не охота за кефалью или ставридкой, а разыгравшиеся гормоны, то есть наступил брачный сезон.

Самцы подныривают под самку. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

- Период спаривания у белобочек в Черном море длится с мая по ноябрь и особенно выражен поздней весной и в летние месяцы, - отметили в Центре. - Нам повезло наблюдать его вблизи, при этом спаривание сопровождалось подныриваниями дельфинов друг под друга, резкими изменениями скорости движения, прыжками и даже тараном. Наиболее часто подныривание делают самцы (пристраиваясь к самкам снизу в перевернутой позиции), но мы заметили, как эти же действия совершала самка, подныривая под других особей.

В общей сложности крымские исследователи провели в открытом море свыше 16 часов, отсняв за это время несколько сотен уникальных кадров-сюжетов из жизни дельфинов.

Снимки – это важная часть фотоидентификации, которая кроме всего прочего поможет прояснить судьбу дрессированных афалин, бесчеловечно выброшенных в море из одного из дельфинариев Севастополя.

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