Что известно о судьбе афалин, выброшенных из севастопольского дельфинария

Эксперты надеются, что помощь человека млекопитающим больше не нужна - они сумели адаптироваться к жизни в открытом море Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

История четырех афалин в Севастополе, которых в начале ноября прошлого года бесчеловечно выбросил из дельфинария его владелец, шокировала весь полуостров. Поиски животных велись круглосуточно, но уже почти полгода о пропавших ничего не известно. Волонтеры при этом не сдаются и продолжают искать дельфинов.

Напомним, все случилось вечером 2 ноября 2022 года недалеко от Парка Победы - директор дельфинария Flipper Владимир Калниболотский выбросил в открытое море афалин, более десяти лет проживших в неволе. Бесчеловечность происходящего взбудоражила жителей не только Севастополя, но и всего полуострова. К ситуации подключился губернатор Михаил Развожаев, назвавший поступок владельца дельфинария «вопиющим». Сразу же была организована масштабная операция по спасению афалин - экологи и волонтеры, работая по сменам, вели наблюдения с катера и берега. Усилия, к сожалению, оказались напрасны.

МОГЛИ ПРИБИТЬСЯ К ДИКОЙ СТАЕ

Несмотря на опасения, что афалины Тоша, Зоя, Степа и Майя не смогут адаптироваться к естественной среде, эксперты уверены, что животным это удалось. Такое мнение «КП-Крым» высказал специалист в части взаимодействия со СМИ Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя Андрей Тихомиров.

- Мы считаем, что эти особи все же прижились в естественной среде и прибились к стае диких афалин, - отмечает Андрей Тихомиров, - по крайней мере, оснований считать иначе у нас нет.

Афалины прожили в неволе более десяти лет. Фото: личный архив тренера дельфинов Степана Оськина

ПОИСКИ СХОДЯТ НА НЕТ

Регулярное наблюдение за всеми дельфинами в городе-герое продолжают вести волонтеры организации «Безмятежное море». Каждого выбросившегося на берег дельфина сканируют на наличие чипов, которые были у пропавших афалин из Flipper.

- Новостей о пропавшей четверке нет, - рассказали в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море», - среди афалин, которые сейчас встречаются большими скоплениями в окрестностях Севастополя, в частности, между мысом Фиолент и Ласпинской бухтой, они зарегистрированы не были.

Как отмечает Андрей Тихомиров, как такового наблюдения сотрудниками Севприроднадзора уже не ведется - времени прошло много.

- Мы принимаем заявки от местных жителей, которые замечают живых или, не дай Бог, мертвых дельфинов. Каждый случай проверяется отдельно, но совпадений не было, - отметил Андрей Тихомиров.

А ЧТО С ВИНОВНИКОМ?

Шокирующий случай не остался без внимания правоохранительных органов. В начале 2023 года владельца дельфинария Flipper Владимира Калниболотского оштрафовали более, чем на 250 тысяч рублей. В отношении него были заведены «административки» за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и нарушение требований при осуществлении предпринимательской деятельности.

Не обошлось и без уголовного дела - полиция Севастополя возбудила его по статье за жестокое обращение с животными. Получить информацию о ходе расследования на момент публикации «КП-Крым» не удалось. В пресс-службе МВД города-героя попросили направить редакционный запрос, что и было сделано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ни живых, ни мертвых»: афалин, выброшенных из севастопольского дельфинария, продолжают искать восемь волонтеров

Хозяин Flipper отправил четырех млекопитающих на верную смерть в начале ноября (подробнее)