Что известно о судьбе афалин, выброшенных из севастопольского дельфинария

Эксперты надеются, что помощь человека млекопитающим больше не нужна - они сумели адаптироваться к жизни в открытом море
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
История четырех афалин в Севастополе, которых в начале ноября прошлого года бесчеловечно выбросил из дельфинария его владелец, шокировала весь полуостров. Поиски животных велись круглосуточно, но уже почти полгода о пропавших ничего не известно. Волонтеры при этом не сдаются и продолжают искать дельфинов.
Напомним, все случилось вечером 2 ноября 2022 года недалеко от Парка Победы - директор дельфинария Flipper Владимир Калниболотский выбросил в открытое море афалин, более десяти лет проживших в неволе. Бесчеловечность происходящего взбудоражила жителей не только Севастополя, но и всего полуострова. К ситуации подключился губернатор Михаил Развожаев, назвавший поступок владельца дельфинария «вопиющим». Сразу же была организована масштабная операция по спасению афалин - экологи и волонтеры, работая по сменам, вели наблюдения с катера и берега. Усилия, к сожалению, оказались напрасны.
МОГЛИ ПРИБИТЬСЯ К ДИКОЙ СТАЕ
Несмотря на опасения, что афалины Тоша, Зоя, Степа и Майя не смогут адаптироваться к естественной среде, эксперты уверены, что животным это удалось. Такое мнение «КП-Крым» высказал специалист в части взаимодействия со СМИ Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя Андрей Тихомиров.
- Мы считаем, что эти особи все же прижились в естественной среде и прибились к стае диких афалин, - отмечает Андрей Тихомиров, - по крайней мере, оснований считать иначе у нас нет.
Афалины прожили в неволе более десяти лет. Фото: личный архив тренера дельфинов Степана Оськина
ПОИСКИ СХОДЯТ НА НЕТ
Регулярное наблюдение за всеми дельфинами в городе-герое продолжают вести волонтеры организации «Безмятежное море». Каждого выбросившегося на берег дельфина сканируют на наличие чипов, которые были у пропавших афалин из Flipper.
- Новостей о пропавшей четверке нет, - рассказали в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море», - среди афалин, которые сейчас встречаются большими скоплениями в окрестностях Севастополя, в частности, между мысом Фиолент и Ласпинской бухтой, они зарегистрированы не были.
Как отмечает Андрей Тихомиров, как такового наблюдения сотрудниками Севприроднадзора уже не ведется - времени прошло много.
- Мы принимаем заявки от местных жителей, которые замечают живых или, не дай Бог, мертвых дельфинов. Каждый случай проверяется отдельно, но совпадений не было, - отметил Андрей Тихомиров.
А ЧТО С ВИНОВНИКОМ?
Шокирующий случай не остался без внимания правоохранительных органов. В начале 2023 года владельца дельфинария Flipper Владимира Калниболотского оштрафовали более, чем на 250 тысяч рублей. В отношении него были заведены «административки» за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и нарушение требований при осуществлении предпринимательской деятельности.
Не обошлось и без уголовного дела - полиция Севастополя возбудила его по статье за жестокое обращение с животными. Получить информацию о ходе расследования на момент публикации «КП-Крым» не удалось. В пресс-службе МВД города-героя попросили направить редакционный запрос, что и было сделано.
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