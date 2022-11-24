«Ни живых, ни мертвых»: афалин, выброшенных из севастопольского дельфинария, продолжают искать восемь волонтеров

Пропавших животных ищут уже три недели Фото: "КП" Архив

В четверг, 24 ноября, прошло ровно три недели с момента начала поисков четырех афалин в Севастополе. Шокирующее событие случилось вечером 2 ноября недалеко от Парка Победы - владелец дельфинария Flipper Владимир Калниболотский выбросил в открытое море четырех афалин, более десяти лет, проживших в неволе.

Бесчеловечность происходящего взбудоражила жителей всего полуострова. К ситуации подключился губернатор Михаил Развожаев, назвавший поступок владельца дельфинария «вопиющим». Масштабную операцию по спасению афалин организовали ранним утром 3 ноября.

Как ранее стало известно «КП-Крым», директор дельфинария Flipper мог решиться на бесчеловечный поступок из чувства мести - афалин Степу, Тошу, Майю и Зою у него планировалось забрать через суд.

За судьбу млекопитающих все еще переживают неравнодушные крымчане и севастопольцы, а о каждом замеченном дельфине очевидцы сообщают губернатору и волонтерам. «Комсомолка» выяснила, как сейчас - три недели спустя - обстоят дела с операцией по спасению афалин, не приученных к жизни в естественной среде.

ИЩУТ В ДВЕ СМЕНЫ

Как «КП-Крым» рассказал специалист в части взаимодействия со СМИ Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя Андрей Тихомиров, поиск четырех пропавших дельфинов до сих пор не прекращается - в две смены наблюдение за скоплением млекопитающих ведут волонтеры.

- На сегодняшний день мы не нашли ни живых, ни мертвых дельфинов. Также нет млекопитающих, которые пока не определены. Наблюдения продолжаются. Если вдруг понадобится помощь человека для млекопитающего, мы сможем оперативно отреагировать, - отметил Андрей Тихомиров.

Ранее в поисках четырех афалин было задействовано 12 волонтеров: это экологи, которые откликнулись сами. Сейчас чаще всего работают восемь человек.

- Работают они посменно, по графику, в зависимости от поступающих сообщений, где могут находиться дельфины, которые приближаются к береговой полосе, - подчеркнул специалист Севприроднадзора.

ПОИСКИ ПОКА НЕ ПЛАНИРУЮТ ПРЕКРАЩАТЬ

О том, как долго будут вестись поиски, по мнению Андрея Тихомирова, говорить пока рано. Речи об их прекращении на данный момент не ведется.

Напомним, случай с дельфинами обернулся уголовным делом - полиция Севастополя уже возбудила его по статье за жестокое обращение с животными, а прокуратура поставила ситуацию на контроль.

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