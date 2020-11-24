Появилось видео, как дельфины в Крыму ухаживают за «возлюбленной»

Дельфины добиваются взаимности от самки. Фото: кадр видео Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

У берегов Крыма можно увидеть китообразных трех видов - афалин, азовок и белобочек. Ученым недавно улыбнулась удача - они сняли на видео, как проводят личное время черноморские млекопитающие.

- Была встречена группа белобочек, включая нескольких самцов, которые сопровождали взрослую самку с детенышем, - сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море». - Поведение дельфинов включало совместное плавание, активную вокализацию, бегство и погоню, попытки спаривания, агрессивные жесты и другое.

Ученые рассказали, что «любовь» по-дельфиньи складывается из кратковременных связей - самцы по очереди общаются с разными самками. «Кавалеры» вежливо ухаживают за дамой сердца. Но иногда опускаются и до угроз, подчинения и даже физической агрессии, чтобы не дать самке возможность выбрать себе другого партнера. Самцы используют эти стратегии в зависимости от своего возраста, размера и ранга.

Самцы добиваются своего, преследуя избранницу в одиночку или в группе. Но сделав свое дело, ухажеры через короткий промежуток времени забывают об объекте своего обожания.

- Дельфины полигамны и полигинантны - как самцы, так и самки имеют связи с несколькими партнерами, - рассказали крымские ученые, отметив, что иногда «ухажеры» атакуют и даже убивают детенышей.

- В нашем случае агрессивные жесты в сторону детеныша белобочки со стороны эскорта не замечены - они его игнорировали.

Снять уникальное видео удалось, благодаря, оборудованию, приобретенному при поддержке Фонда президентских грантов.

Ученые Центра «Безмятежное Море» в свое время сумели запечатлеть дельфина-маму, тоскующую по погибшему дитю. Попала в кадр и белобочка Ринато, которую зоозащитники ранее спасли и вернули в Черное море. Появилось и уникальное подводное видео, как дельфины охотятся за кефалью.

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