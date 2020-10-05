«Не боится соленой воды»: В Крыму заработала скорая помощь для дельфинов

В автомобиле есть все необходимое для оказания помощи дельфинам. Фото: Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море»/VK

Проект «В погоне за жизнью», который создали крымские зоозащитники, выиграл Президентский грант. Деньги, а это свыше пяти миллионов рублей, в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» решили потратить на карету «Скорой помощи» для афалин, белобочек и азовок.

Реанимобиль готов к работе. Фото: Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море»/VK

И вот специальный автомобиль готов к работе. В нем есть все необходимое для оказания помощи выбросившимся дельфинам, в том числе сборно-разборная транспортировочная ванна, выдвижная кран-балка для подъема крупных дельфинов, генератор, подвесы для капельниц.

- В реанимобиле предусмотрено отопление, система кондиционирования, пол с покрытием из нержавеющей стали и мебель для медоборудования, которая не боится соленой воды, - сообщили в Центре.

В медотсеке есть кислородный концентратор, УЗИ-аппарат, анализатор газов и электролитов крови, монитор сердечной активности и другое необходимое оборудование.

Дельфинам нужна помощь. Фото: Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море»/VK

Крымские ученые планируют пополнить этот список, чтобы иметь возможность помочь дельфинам, большинство которых находится в крайне тяжелом состоянии.

- Нельзя терять ни минуты! Диагностику и первую помощь нужно проводить незамедлительно, иначе многие животные просто не доедут живыми до потенциального стационара, - отметили ученые.

Реанимобиль, к сожалению, без работы не останется, потому что каждый год сотни дельфинов получают увечья в рыбацких сетях, попадая под катера и яхты. Требуют помощи и дельфинята-сиротки, которые остались без материнского присмотра и молока. Да и экология Черного моря оставляет желать лучшего.

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