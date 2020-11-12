Появилось уникальное подводное видео, как дельфины охотятся за кефалью

Дельфины - умные существа. Фото: кадр видео Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Крымские ученые поделились редкими кадрам, снятыми под толщей воды в Черном море.

- Нам улыбнулась редкая удача! - не скрывают своих эмоций сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море», рассказывая, что им посчастливилось снять под водой афалин, которые охотились на кефаль.

Причем импровизированная «киностудия» находилась в нескольких километрах от берега.

Афалины, как сообщили ученые, добывая себе пропитание, используют разные стратегии и тактики. Дельфины, например, могут прижимать загнанный косяк рыбы к скалам или выгонять его на пологий песчаный берег. Да и на «рыбалку» они могут ходить как в одиночку, так и группой.

- Можно увидеть их быстрое плавание в перевернутой позиции, что эффективно при загоне рыбы вдали от берега: она пугается яркой белой окраски живота дельфина и прижимается ближе к поверхности воды, лишенная возможности уплыть и скрыться, - отмечают ученые.

В нужный момент афалина, устремляясь наперерез движению добычи, резко вскидывает голову, чтобы схватить ее, а кефаль высоко выпрыгивает из воды, пытаясь ускользнуть.

- Такие встречи и записи - это маленькие, драгоценные окна, позволяющие заглянуть в скрытую жизнь китообразных, - отметили в Центре, добавив, что снять уникальное видео удалось благодаря, оборудованию, которое купили при поддержке Фонда президентских грантов.

Ученые Центра «Безмятежное Море» в свое время сумели запечатлеть дельфина-маму, тоскующую по погибшему дитю. Попала в кадр и белобочка Ринато, которую зоозащитники ранее спасли и вернули в Черное море.

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