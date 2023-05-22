За неделю на крымских рынках заметили ценопад на сезонные овощи и фрукты

Уже год на полуостров из новых регионов привозят фрукты и овощи Фото: Александра Тимощенко

Пока по всей России радуются наличию сезонных фруктов и овощей на прилавках в супермаркетах, жители Крыма тщательно следят за ценами на местную продукцию. Мол, почему клубника наша, а стоит как в Москве? Но многие заметили, что под конец мая на крымских рынках началось снижение цен на некоторые фрукты и овощи.

Популярность среди покупателей набирает молодой горошек Фото: Александра Тимощенко

Местные ярмарки регулярно пополняются тоннами продуктов из Херсона и Запорожья. А их большую часть можно найти на главном рынке Симферополя - «Привозе». Среди самых ходовых сейчас огурцы, помидоры, редис, картофель, клубнику и молодой горох. В республике заранее позаботились об увеличении объемов поставок некоторых групп товаров из новых регионов. Именно благодаря проведенной работе на полуострове и удается удерживать ценовую ситуацию и следить за тем, чтобы сезонные овощи и фрукты не продавали втридорога.

Вскоре цены на овощи упадут еще сильнее Фото: Александра Тимощенко

Так, всего за неделю в цене успели потерять помидоры. Если еще в середине мая самые популярные салатные овощи стоили 140-180 рублей, то сейчас продавцы снизили цены на 5-10 рублей.

- Чем ближе к лету, тем ниже стоимость. Через неделю еще дешевле будет, - отмечают на рынке.

Каждую неделю в Крым привозят овощи из новых регионов Фото: Александра Тимощенко

Также снизилась цена и на редис. До этого ее его продавали по 50-60 рублей за пучок, а сегодня можно найти всего за 30.

Самый большой ажиотаж среди местных жителей и туристов вызвали клубника и молодой горошек. Сладкую ягоду уже можно найти за 170-200 рублей за килограмм. Но цены на горошек все еще кусаются, хоть и стали значительно меньше - 380-450 рублей за килограмм.

Заметим, уже год на полуостров из новых регионов привозят фрукты и овощи. По информации пресс-службы Министерства промышленности Крыма, сейчас все поставки продукции осуществляются по запросам и потребностям субъектов хозяйствования в сельхозпродукции, которая каждый день собирается от всех муниципальных образований республики. При этом основными поставщиками являются фермеры Херсонской и Запорожской областей. Каждую неделю на полуостров завозят порядка 700 тонн сельскохозяйственной продукции.

Найти товары из новых российских регионов можно на разных торговых точках по всему Крыму. Также власти регулярно устраивают различные ярмарки, где бесплатно предоставляют места для фермеров.

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